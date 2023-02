Deniz canlıları için çok önemli! Sadece bir yılda bu hale geldi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Amiri Kasım Yıldız, yapay resifleri belirli aralıklarla kontrol ettiklerini belirterek, ilk 3 aydan sonra canlı yaşamının oluşmaya başladığını söyledi. Yıldız, “Üçüncü ayında ilk yaptığımız çekimlerde resiflerimizin canlı ekosistemine uyum sağladığını ve canlı yaşamın oluştuğunu gözlemledik. Yaptığımız kontrollerde her geçen gün canlı yaşamın arttığını, yapay resiflerimizin doğal resif haline dönüşme yolunda olduğunu fark ettik. Küçük balıklar yapay resiflerimizi korunaklı bir bölge olarak kendisine yuva yapıyor ve bunların her geçen gün sayıları artıyor. Ayrıca canlı yaşamının her geçen gün bir tık daha üst basamağa taşındığını görmekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız resiflerimiz, Mersin'in deniz coğrafyası için yapılmış büyük bir çalışma” dedi.