Deniz canlıları için çok önemli! Sadece bir yılda bu hale geldi

İklim değişikliği nedeniyle tahrip olan deniz canlı yaşamı, artan mikroplastik ve tür sayılarının azalması gibi etkenleri göz önünde bulunduran Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile denizde birçok noktaya yapay resif bıraktı. Merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı civarında belirli aralık ve derinliklerde denize bırakılan ve 3 ay gibi bir sürede deniz canlılarının yaşam alanı olan yapay resiflerde, canlı sayısı her geçen gün artıyor. Pek çok canlı için barınma, beslenme ve üreme alanı olan yapay resifler, ağlara takıldığı için kaçak avcılığa da engel oluyor.