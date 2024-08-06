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Teknoloji-Bilişim
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Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

2024-08-06 21:01:28
Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında Toplantıda MMU KAAN projesinden Çelik Kubbe projesine kadar pek çok konuda önemli kararlar verildi.

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#1
Foto - Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi atılımlarının şekillendiği Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı tamamlandı. Toplantıda MMU KAAN projesinden Çelik Kubbe projesine kadar pek çok konuda önemli kararlar alındı. İşte Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ve detayları…

#2
Foto - Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi her geçen gün daha da ilerlemekte. Bununla birlikte yeni silahlar, uçaklar ve mühimmatlar da üretilmekte. Proje bazlı ilerleme ile birlikte bu projelerle alakalı önemli gelişmeler de yaşanmakta. Özellikle de bugün yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı çok önemli kararlara tanıklık etti.

#3
Foto - Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

Bugün itibariyle artık Türkiye’de yürütülmekte olan ve çok önemli sınıfına giren savunma sanayi projeleri karara bağlandı diyebiliriz. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ardından yapılan basın açıklamasında;

#4
Foto - Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

• Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz ÇELİK KUBBE Projesi, • Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, • Millî Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, • BAYRAKTAR TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri,

#5
Foto - Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

• Ülkemizin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, • Kara, hava ve denizlerimizde durumsal farkındalığımızı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri, • Envanterde yer alan tanklarımızın ve savaş uçaklarımızın yerli ve millî imkânlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler, • Komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri tedarikine yönelik projeler,

#6
Foto - Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

• Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye Aracı ve Silah Taşıyıcı Araçlar ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, Kıyı Römorkörü ve Bot Sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projeleri, Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri, • Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi ile ilgili süreçlerin görüşüldüğü ve projelerin karara bağlandığı bilgisine yer verildi.

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Foto - Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

Yapılan toplantı ile birlikte bahsi geçen projeler karara bağlanmış oldu. Yani projelerin gelecek planları kesinleşti ve kariyer rotaları çizildi. Bununla birlikte bahsi geçen tüm projeler hız kazandı da diyebiliriz. Zira alınan kararlar, projelerin mihenk taşlarını belirlemiş oldu ve süreç hızlandı.

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