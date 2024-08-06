Demir Kubbe’yi geride bırakacak! Türkiye'den Çelik Kubbe hamlesi

• Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz ÇELİK KUBBE Projesi, • Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, • Millî Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, • BAYRAKTAR TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri,