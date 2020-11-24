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Medya
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Demek ki

2020-11-24 17:19:19
Demek ki "FETÖ ziyareti" bahane! AK Parti'deyken Davutoğlu'nu yerden yere vuran Sözcü şimdilerde sus pus!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 24 Kasım 2015 tarihli "DAVUTOĞLU, GÜLEN’İN EVİNDE 4 SAAT KALDI!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Davutoğlu, 17-25 Aralık'tan önce, Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüşmüş.. Bunun haberini, Sözcü gazetesi yıllar sonra, mahkemede bir ifadeyi vesile ederek manşete taşıyor. Maksat, AK Parti'ye vurmak.. 2015 seçimlerinde, FETÖ'cülere de, PKK'lılara da destek çıkan Sözcü, Davutoğlu'nun yıllar önceki ziyaretini ise, sırf AK Parti'ye vurmak için eleştiriyor. Peki, bugünlerde, O Davutoğlu, AK Parti'den istifa ettikten sonra, Kemalist Sözcü nezdinde eleştiriliyor mu? Hayır. Demek ki hesap, AK Parti ile.. Davutoğlu'nun şahsı da bahane, FETÖ de bahane..” dedi.

#1
Foto - SÖZCÜ, 24 KASIM 2012: “YEREL SEÇİMDE AKP’NİN OYU YÜZDE 39 OLUR” Bir muhalefet klasiği… “Yüzde 39 alır” dedikleri AK Parti, ilk yerel seçimde yüzde 44 oy aldı… Üstelik, nasıl olduysa, o zaman Kemalist Sözcü'nün aynı haberde iddia ettiği,

SÖZCÜ, 24 KASIM 2012: “YEREL SEÇİMDE AKP’NİN OYU YÜZDE 39 OLUR” Bir muhalefet klasiği… “Yüzde 39 alır” dedikleri AK Parti, ilk yerel seçimde yüzde 44 oy aldı… Üstelik, nasıl olduysa, o zaman Kemalist Sözcü'nün aynı haberde iddia ettiği, "Halk yüzde 57 ile başkanlık sistemine 'Hayır' diyor"un aksine, üç yıl sonra yapılan halkoylamasında %51 evet çıktı. Adam “Ah keşke” diye kendi kafasında bir plan kuruyor, sonra anket diye millete yutturmaya çalışıyor… Yüzüne tüküren olmadığı için, bugün bile bunun aynısını tekrar tekrar yapıyor!

#2
Foto - TARAF, 24 Kasım 2012: “ADLİYE'DE BÜYÜK GÖZALTI

TARAF, 24 Kasım 2012: “ADLİYE'DE BÜYÜK GÖZALTI" CIA kontrolündeki Taraf, taaa 2012'de, AK Parti iktidarının, GGülen grubunun emniyet ve savcı birlikteliğinde kurduğu derin yapıya mesafe koyduğunu bu haberi ile deşifre etmiş. Çağlayan adliyesinde, muhabirlerin savcılarla görüşme talepleri önce not alınıyormuş. Bunu Taraf gazetesi "fişleme" olarak tanıtıyor. Fişlemeyi FETÖ iyi bilir.. Hem fişler, hem şantaj yapar.. Hem de böyle ağlar..

#3
Foto - SÖZCÜ, 24 Kasım 2013: “TAYYİP’TEN SEVGİLERLE” Vatansever numaraları yapan Sözcü’nün gerçek yüzünü gösteren bir haber daha… Azıcık gazetecilik şerefi olsa, o fotoğrafta gaz yiyenlerin ellerinde taşıdığı pankartta ne yazdığını da, hangi terörist için “Serbest bırakılsın” denildiğini de yazarlardı… Onu gösteremiyorlar/göstermiyorlar ama,

SÖZCÜ, 24 Kasım 2013: “TAYYİP’TEN SEVGİLERLE” Vatansever numaraları yapan Sözcü’nün gerçek yüzünü gösteren bir haber daha… Azıcık gazetecilik şerefi olsa, o fotoğrafta gaz yiyenlerin ellerinde taşıdığı pankartta ne yazdığını da, hangi terörist için “Serbest bırakılsın” denildiğini de yazarlardı… Onu gösteremiyorlar/göstermiyorlar ama, "Hakkını aramak ve iktidarın eğitim politikasını protesto etmek isteyen öğretmenler" diyerek, yalan yazmayı beceriyorlar.

#4
Foto - CUMHURİYET, 24 Kasım 2013:

CUMHURİYET, 24 Kasım 2013: "DERTLERİ ATATÜRK" Bizim değil ama, Cumhuriyet'in tek derdi var, Atatürk. Varsa yoksa Atatürk. İmam Hatipler övülür. "Atatürk'ü karaladılar" derler. Batılılama sorgulanır, "Atatürk'e saldırdılar" derler.. "Dertleri Atatürk" başlığının yanındaki haberde ise, "Yurtlarda cinsiyet rotasyonu" denilmiş. Kızlı erkekli evler, kızlı-erkekli yurtlar isteyen bu kemalist kafa, kızlar rahat etsin diye kız yurtlarında erkek yerine bayan çalışmasına da itiraz ediyor. Ne istiyor bu kemalist kafa, anlayan var mı? kız yurdunda erkek çalıştırıp, ne yapacaksın, zorla kızlara tacizde bulundurup, sonra da bunun üzerinden söylem mi geliştireceksin, tacizci kafa?

#5
Foto - ZAMAN, 24 Kasım 2014: “ALTINDAN KALKAMAZSINIZ” “İtibarsızlaştırmaya ulaştığınız o kişilerden birine zarar gelirse alnınızın tam orta yerine katil hükmü yapışacak ve kıyamete kadar o sıfatın ezici vebalinden kurtulamayacaksınız…” Bu cümlenin sahibi, kaçak FETÖ’cü Ekrem Dumanlı… Kendisinin de, “Hocaefendi” dediği teröristbaşının da alnına o sıfat yapışmadı, bütün netliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde silinmeyecek şekilde kazındı…

ZAMAN, 24 Kasım 2014: “ALTINDAN KALKAMAZSINIZ” “İtibarsızlaştırmaya ulaştığınız o kişilerden birine zarar gelirse alnınızın tam orta yerine katil hükmü yapışacak ve kıyamete kadar o sıfatın ezici vebalinden kurtulamayacaksınız…” Bu cümlenin sahibi, kaçak FETÖ’cü Ekrem Dumanlı… Kendisinin de, “Hocaefendi” dediği teröristbaşının da alnına o sıfat yapışmadı, bütün netliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde silinmeyecek şekilde kazındı…

#6
Foto - CUMHURİYET, 24 Kasım 2014:

CUMHURİYET, 24 Kasım 2014: "KARİKATÜR GİBİ ADAM" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu için yapıyor bu hakareti: "Karikatür gibi adam". Neymiş, CHP'nin MİT tarafından takip edildiği iftirası için, başbakan Kılıçdaroğlu'ndan belge istemiş.. Peki bugün Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu nasıl görüyor? Adeta bir kurtarıcı gibi, "Dostlarımızla iktidara yürüyeceğiz" diyor. Ne diyelim, Kılıçdaroğlu'na da, Davutoğlu'na da, aynı cümle ile hitap edelim: "Yazıklar olsun size"!

#7
Foto - ZAMAN, 24 KASIM 2015: “TÜRKMENLERİ YALNIZ BIRAKTINIZ” FETÖ'nün gazetesindeki şu utanmazlığa bakar mısınız? 2014 yılında MİT tırlarını çevirerek, Bayırbucak Türkmenlerine giden yardımları kestirdiler, şimdi MHP eskisi birisine

ZAMAN, 24 KASIM 2015: “TÜRKMENLERİ YALNIZ BIRAKTINIZ” FETÖ'nün gazetesindeki şu utanmazlığa bakar mısınız? 2014 yılında MİT tırlarını çevirerek, Bayırbucak Türkmenlerine giden yardımları kestirdiler, şimdi MHP eskisi birisine "Türkmenleri yalnız bıraktınız" dedirterek, manşet atıyorlar. tam bir FETÖ klasiği..

#8
Foto - TARAF, 24 KASIM 2015: “VALİLİK, SUİKASTI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR”

TARAF, 24 KASIM 2015: “VALİLİK, SUİKASTI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR” "Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini" diyen Selahattin Demirtaş'ın arabasının arka camında taş izi bulmuşlar, “Kurşun bu” diye yırtınıyorlar… Kendileri emir verip, halkı sokağa döküp, onlarca insanın ölümüne sebep oldular.. Şimdi arabalarındaki taş izini, kurşun diye gösterip, durdukları yerden cinayet suçlaması yapıyorlar..

#9
Foto - SÖZCÜ, 24 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 24 Kasım 2015: "AKP'Yİ YENEMEZSEM ÇEKER GİDERİM" CHP ile yollarını ayırmak üzere olan muharrem İnce de az değil. 2015'de, "Ben genel başkan olayım, AKP'yi yenerim" diyen İnce, 2018'de Cumhurbaşkanı adayı yapıldı. Ama yenemedi. Çekip gitmedi.. Evet, Kılıçdaroğlu 7 seçim yenildi yine gitmedi ama. Bu İnce de çok iddialı konuşmuş. Konuşmuş ama, konuştuğu ile kalmış..

#10
Foto - CUMHURİYET, 24 Kasım 2015:

CUMHURİYET, 24 Kasım 2015: "CELAL ŞENGÖR İNSAN DEĞİL" Ne çabuk unutuyoruz, bu allanıp pullanan Celal Şengör, yakın tarihde, Diyarbakır cezaevinde dışkı yedirilen tutukluları kastederek, "Bu işkence değil" demişti.. Bu adamların profesörlük unvanlarının elinden alınamadığı Türkiye'de, Bülent Arınç gibiler ise çıkıp, bu adamları yerin dibine sokacaklarına, Selahattin Demirtaş gibileri allayıp pullayıp, teröristleri bize masum gibi takdim ediyorlar.. Önce Şengör gibilerin sonra da Demirtaş gibilerin yaptıklarının hesabı sorulmadığı müddetçe, biri işkence yapar, diğeri de hukuk önünde bunun hesabını sorduracağına, eline silah alıp masum askeri öldürtür/öldürtenleri savunur.. Bu kısır kavga sürer gider..

#11
Foto - SÖZCÜ, 24 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 24 Kasım 2015: "DAVUTOĞLU, GÜLEN’İN EVİNDE 4 SAAT KALDI!” Davutoğlu, 17-25 Aralık'tan önce, Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüşmüş.. Bunun haberini, Sözcü gazetesi yıllar sonra, mahkemede bir ifadeyi vesile ederek manşete taşıyor. Maksat, AK Parti'ye vurmak.. 2015 seçimlerinde, FETÖ'cülere de, PKK'lılara da destek çıkan Sözcü, Davutoğlu'nun yıllar önceki ziyaretini ise, sırf AK Parti'ye vurmak için eleştiriyor. Peki, bugünlerde, O Davutoğlu, AK Parti'den istifa ettikten sonra, kemalist Sözcü nezdinde eleştiriliyor mu? Hayır. Demek ki hesap, AK parti ile.. Davutoğlu'nun şahsı da bahane, FETÖ de bahane.

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