Demek ki "FETÖ ziyareti" bahane! AK Parti'deyken Davutoğlu'nu yerden yere vuran Sözcü şimdilerde sus pus!

CUMHURİYET, 24 Kasım 2013: "DERTLERİ ATATÜRK" Bizim değil ama, Cumhuriyet'in tek derdi var, Atatürk. Varsa yoksa Atatürk. İmam Hatipler övülür. "Atatürk'ü karaladılar" derler. Batılılama sorgulanır, "Atatürk'e saldırdılar" derler.. "Dertleri Atatürk" başlığının yanındaki haberde ise, "Yurtlarda cinsiyet rotasyonu" denilmiş. Kızlı erkekli evler, kızlı-erkekli yurtlar isteyen bu kemalist kafa, kızlar rahat etsin diye kız yurtlarında erkek yerine bayan çalışmasına da itiraz ediyor. Ne istiyor bu kemalist kafa, anlayan var mı? kız yurdunda erkek çalıştırıp, ne yapacaksın, zorla kızlara tacizde bulundurup, sonra da bunun üzerinden söylem mi geliştireceksin, tacizci kafa?