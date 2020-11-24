2020-11-24 17:19:19 Demek ki "FETÖ ziyareti" bahane! AK Parti'deyken Davutoğlu'nu yerden yere vuran Sözcü şimdilerde sus pus!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 24 Kasım 2015 tarihli "DAVUTOĞLU, GÜLEN’İN EVİNDE 4 SAAT KALDI!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Davutoğlu, 17-25 Aralık'tan önce, Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüşmüş.. Bunun haberini, Sözcü gazetesi yıllar sonra, mahkemede bir ifadeyi vesile ederek manşete taşıyor. Maksat, AK Parti'ye vurmak.. 2015 seçimlerinde, FETÖ'cülere de, PKK'lılara da destek çıkan Sözcü, Davutoğlu'nun yıllar önceki ziyaretini ise, sırf AK Parti'ye vurmak için eleştiriyor. Peki, bugünlerde, O Davutoğlu, AK Parti'den istifa ettikten sonra, Kemalist Sözcü nezdinde eleştiriliyor mu? Hayır. Demek ki hesap, AK Parti ile.. Davutoğlu'nun şahsı da bahane, FETÖ de bahane..” dedi.