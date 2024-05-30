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Aktüel
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DEM, Kandil’e yer açıyor…

2024-05-30 15:45:54
DEM, Kandil’e yer açıyor…

CHP’li belediyelerden sonra DEM de işçi kıyımına başladı. Kandil’in baronlarının siyasi uzantısı DEM, 230 emekçiyi kapı dışarı ederken, terörle uzantılı olan kişilere yer açtığı ifade ediliyor.

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Foto - DEM, Kandil’e yer açıyor…

Diyarbakır'da Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Hizmet İş Sendikası tarafından belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen sendika temsilcileri ve üyeler "Baskılar bizi yıldıramaz", "Derdimiz ekmeğimiz" yazılı dövizler taşıdı. Belediyeden çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, 31 Mart'ta seçimi kazanan DEM Partili bazı belediyeler tarafından bazı işçilerin işten çıkarıldığını belirtti. Tekdemir, şöyle dedi: "DEM'li belediyeler seçimlerden hemen sonra hukuk dışı uygulamalar, baskılar, sürgünler, işten çıkarmalarla barışçıl ve demokratik çalışma iradesini reddeden hukuk dışı yol ve yöntemlerle insanları emeği ve ekmeğinden etti. Hak, hukuk ve özgürlük söylemleriyle seçime giren, belediyeleri kazandıktan sonra çalışanları hedef alan, onları görev tanımlarıyla uymayan işlerde çalışmaya zorlayan, sürgünlere maruz bırakan ve işten çıkaran bir tabloyla karşı karşıyayız. İşçi ve memur kardeşlerimizin emeğini, ekmeğini göz ardı etmeyin, onlara saygı duyun. Hak-İş ve Memur-Sen olarak sonuna kadar işçi ve memur kardeşlerimizle dayanışmamızı büyüteceğiz, onların yanında olacağız ve asla bu yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara pabuç bırakmayacağız. Ekmeğimiz ve emeğimiz için mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız."

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Foto - DEM, Kandil’e yer açıyor…

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman da belediyelerde işten çıkarılmaların kabul edileyemeceğini belirtti. Kahraman, şunları söyledi:

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Foto - DEM, Kandil’e yer açıyor…

"31 Mart'tan bu yana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 10, Bağlar Belediyesinden 160, Kayapınar Belediyesinden 10, Sur Belediyesinden 14, Ergani Belediyesinden 24 ve Yenişehir Belediyesinden de 12 olmak üzere 230 emekçi hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin ekmeğinden edildi. DEM Partili belediyenin tek zulmü işçi kıyımlarıyla sınırlı kalmadı. Sendika üyelerimize yönelik açık bir ayrımcılık yaparak onları ötekileştirme, yetkilerini ellerinden alma, kadrolu yönetici pozisyonunda olanları pasife çekme, yer değişiklikleri yapma, kadroya uygun olmayan sınıfta görevlendirme gibi yollara başvurarak mobbing uygulandığını görüyoruz."

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Yorumlar

Görüş

"Bilmem nereyi alacak, siz de m.. m.. bakacaksınız " dediklerini yapıyorlar. Ya biz, ya devlet...

Kerem

Yandaş yalama sendikalar eylem de mi yapıyormuş? Hayret! İşçi memur sefaletin pençesine düştüğünde yada düşmeden neden hiç eylem yapmamış?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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