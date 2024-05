Defnedilme şekilleri dikkat çekti! Ankara Savaşı'yla ilgili bu bilgi gün yüzüne çıktı

AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak, Ankara Savaşı'nın tam olarak nerede yapıldığı noktasında pek çok görüşün ortaya atıldığını dile getirdi. Bu savaşın geçtiği yeri tespit etmek amacıyla '1402 Ankara Savaşı Alanı Tespiti Projesi'ni hayata geçirdikleri söyleyen Albayrak, "Toplamda belirlediğimiz 99 köy, mahalle ve mezra, mevki alanlarında gezerek savaşa dair arkeolojik verileri toplamak amacıyla bu projeyi başlattık. Gezmiş olduğumuz köylerin çoğunda savaşın geçtiği tarihi verebilecek ok uçları, zırh deliciler, mızrak uçları, seramikler, at nalı ve sikkeler tespit ettik. Bunlar bize savaşın burada geçtiğini bir nevi ispatlamış olsa da yine savaşla ilgili arkeolojik verilere ihtiyacımız var. Köylüler ve yaşlılar toplu mezarların olabileceği noktasında bazı yerler gösterdiler. Yaklaşık 40 bin her iki taraftan toplamda şehit var. Biz 'şehit' diyoruz; çünkü iki taraf da Türk devleti, Timur ve Osmanlı İmparatorluğu. Halktan bize bu mezarları göstermelerini istedik ve gerçekten de alan incelemelerimizde elimizle toprağa dokunduğumuzda kemiklerin yoğun bir şekilde elimize geldiğini gördük ve biz bu kemikleri 2022 yılında topladık. Laboratuvarda analizler yaptırdık. Bu kemiklerde yaş tayini, cinsiyet tayini yapıldı. Şimdi kemiklerin bazılarında da kılıç ve bıçak kesiklerinin olduğunu gördük" dedi.