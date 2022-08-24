Dar gelirli vatandaşları rahatlatacak kararlar... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş müjdesi!

SOSYAL KONUT PROJESİ Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Bakan Kurum, asgari ücret alan kişilerin de ev sahibi olabileceği projeyle ilgili olarak “İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak nitelendirilen proje için, İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanların TOKİ’ye başvuru yapabileceğini açıkladı. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum “30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak” dedi. Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” diye konuştu.