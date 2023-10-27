Dağlardan toplanıp beyaz toprakla harmanlanıyor! 300 derecede kaynayan şifa deposu! Tadan, “Bu neymiş ya” diye şaşkına dönüyor! Bir kaşık yiyen hastalık nedir bilmiyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde yaşayanlar, dağ yamaçlarından topladıkları üzümleri imece usulü ile çalışarak pekmeze çeviriyor. Bağlardan tek tek toplanan üzümler, kasalara koyularak üretim merkezine getirildikten sonra zorlu ve zahmetli aşama başlıyor. Bölgeye özgü beyaz ve siyah üzümleri önce bağlardan toplayan köylü sonrasında havuzlarda ezerek su haline getiriyor. Maya olarak kullanılan beyaz toprakla karıştırdıktan sonra büyük kazanlarda ortalama 300 derecede 4-5 saat kaynayan üzüm suyu pekmez kıvamı alana kadar pişiyor. Bölgedeki 15 köyde hala doğal ve geleneksel yöntemler ile yapılan üzüm pekmezi, hem sofralardaki yerini alıyor hem de şifa kaynağı olarak kullanılıyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için pek çok hastalığa şifa olan pekmez, Türkiye'nin birçok noktasına yollanıyor.