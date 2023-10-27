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Dağlardan toplanıp beyaz toprakla harmanlanıyor! 300 derecede kaynayan şifa deposu! Tadan, "Bu neymiş ya" diye şaşkına dönüyor! Bir kaşık yiyen hastalık nedir bilmiyor

2023-10-27 14:32:11
Dağlardan toplanıp beyaz toprakla harmanlanıyor! 300 derecede kaynayan şifa deposu! Tadan, “Bu neymiş ya” diye şaşkına dönüyor! Bir kaşık yiyen hastalık nedir bilmiyor

Bitlis'te geleneksel yöntemler ile yapılan üzüm pekmezinin üretimi hız kesmeden sürüyor. Dağ yamaçlarından toplanan üzümler beyaz toprak ile harmanlanıp 300 derecelik ısıda pişiriliyor. Tamamen doğal yöntemlerle üretilen pekmez ise insan vücudunu baştan sona yeniliyor. Peki, üzüm pekmezi faydaları nelerdir? Üzüm pekmezi toprakla nasıl yapılır? İşte cevabı...

#1
Foto - Dağlardan toplanıp beyaz toprakla harmanlanıyor! 300 derecede kaynayan şifa deposu! Tadan, "Bu neymiş ya" diye şaşkına dönüyor! Bir kaşık yiyen hastalık nedir bilmiyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde yaşayanlar, dağ yamaçlarından topladıkları üzümleri imece usulü ile çalışarak pekmeze çeviriyor. Bağlardan tek tek toplanan üzümler, kasalara koyularak üretim merkezine getirildikten sonra zorlu ve zahmetli aşama başlıyor. Bölgeye özgü beyaz ve siyah üzümleri önce bağlardan toplayan köylü sonrasında havuzlarda ezerek su haline getiriyor. Maya olarak kullanılan beyaz toprakla karıştırdıktan sonra büyük kazanlarda ortalama 300 derecede 4-5 saat kaynayan üzüm suyu pekmez kıvamı alana kadar pişiyor. Bölgedeki 15 köyde hala doğal ve geleneksel yöntemler ile yapılan üzüm pekmezi, hem sofralardaki yerini alıyor hem de şifa kaynağı olarak kullanılıyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için pek çok hastalığa şifa olan pekmez, Türkiye'nin birçok noktasına yollanıyor.

#2
Foto - Dağlardan toplanıp beyaz toprakla harmanlanıyor! 300 derecede kaynayan şifa deposu! Tadan, "Bu neymiş ya" diye şaşkına dönüyor! Bir kaşık yiyen hastalık nedir bilmiyor

Özellikle bazı hastalıklara şifa olduğu için siyah üzümün daha çok tercih edildiğini söyleyen köylü Kahraman Yılmaz, “Bu köyümüzün geliri sadece üzümcülüktür. Üzümü manavlara satışından fazla para kazanamıyorlar ama bu üzümleri pekmez yapıyorlar. Üzümün kilosunu şu anda 15 liradan satıyorlar. Bu nedenle genellikle üzümleri pekmez yapımında kullanıyorlar. Türkiye’nin birçok ilinden sipariş alıyorlar. Özellikle de bazı hastalıklara iyi geldiği için siyah üzümün pekmezi tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Dağlardan toplanıp beyaz toprakla harmanlanıyor! 300 derecede kaynayan şifa deposu! Tadan, "Bu neymiş ya" diye şaşkına dönüyor! Bir kaşık yiyen hastalık nedir bilmiyor

İçeriğinde birçok yararlı karbonhidrat bulunan üzüm pekmezinin faydaları şunlardır: - Kemik ve kas sağlığını korur - Vücudun günlük ihtiyaç duyduğu kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum ihtiyacını karşılar - Karaciğeri temizler - İştah açar - Regl sancılarının azalmasında etkili olur - Gribal hastalıkların iyileşmesini hızlandırarak, vücuda enerji ve direnç verir - Kan dolaşımını hızlandırır - Gebelik ve lohusalık dönemlerinde kadınların tüketmesi tavsiye edilir - Damar sertliğine iyi gelir - Kalp hastalıklarının ilerlemesini engeller - Kansere karşı vücuda direnç kazandırır - Alkol ve sigara gibi bağımlılığa neden olan zararlı maddelerin vücutta yol açtığı zararları en aza indirir Özellikle kış aylarında günde bir kaşık da olsa doğal pekmez tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.

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