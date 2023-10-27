2023-10-27 14:32:11 Dağlardan toplanıp beyaz toprakla harmanlanıyor! 300 derecede kaynayan şifa deposu! Tadan, “Bu neymiş ya” diye şaşkına dönüyor! Bir kaşık yiyen hastalık nedir bilmiyor
Bitlis'te geleneksel yöntemler ile yapılan üzüm pekmezinin üretimi hız kesmeden sürüyor. Dağ yamaçlarından toplanan üzümler beyaz toprak ile harmanlanıp 300 derecelik ısıda pişiriliyor. Tamamen doğal yöntemlerle üretilen pekmez ise insan vücudunu baştan sona yeniliyor. Peki, üzüm pekmezi faydaları nelerdir? Üzüm pekmezi toprakla nasıl yapılır? İşte cevabı...