Dağdan toplayıp litresini 2 bin liraya satıyorlar

Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Toroslardaki çok sayıda ağaç ve bitki çeşidi bulunduğunu anlatan Güven, “Ardıç yağının da birçok hastalıklara şifa olduğu biliniyor. Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan, etkili bitkisel yağ çeşidi olarak Ardıç yağı vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır." ifadelerini kullandı.