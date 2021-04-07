2021-04-07 02:22:06 Dağdan toplayıp litresini 2 bin liraya satıyorlar
Antalya'da ardıç ağacının meyvelerini toplayan köylüler meyvenin suyunu litresi 2 bin liradan satıyor.
Antalya'da ardıç ağacının meyvelerini toplayan köylüler meyvenin suyunu litresi 2 bin liradan satıyor.
Andalya’nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nden Toros Dağlarından Ardıç (juniperus) ağacının meyvelerini toplamaya başladı. Köylüler bir haftada biriktirdikleri ardıç meyvelerini işliyor.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Nohut tanesinden biraz büyük ardıç meyvelerini kendilerine özgü makinede ezen köylüler sabahın erken saatlerinde kazana koydukları ardıçları 4-5 saat kaynatarak yağını çıkartıyor.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Toros Dağlarında yetişen Ardıç ağaçlarının çok kıymetli bir ağaç olduğunu ve yörede oldukça bol olduğunu dikkati çeken Abdullah Güven, ardıç yağı çıkarabilmek için Toros Dağlarının eteklerine çıktığını belirtti.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Güven "Ardıç ağaçlarının meyveleri küçüktür. Yalnız başıma gidersem günde 15 kilogram ancak topluyorum. Ailemle gelirsem günde 30 kilo falan toplayabiliyorum." diye konuştu.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... "Haftalık 200-300 kilogram topluyorum" diyen Güven "Bir haftalık topladığımda haftalık olarak yağını çıkarıyorum. Oldukça zahmetlidir" ifadelerini kullandı.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Toros Dağlarından toplamış olduğu ardıç meyvelerinden nasıl yağ elde ettiklerini anlatan Güven, “Öncelikle toplamış olduğum ardıç meyvelerini öncelikle makinede ezdiriyoruz. Daha sonra kazanın içerisine dolduruyorum." şeklinde anlattı.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Yağ çıkarma işlemi anlatan Güven "Sabahın erken saatlerinde kazanın altını yakıyoruz. 5-6 saatten sonra yağ çıkmaya başlıyor. Toplam 9-10 saatte ise bu işlem tamamlanıyor." diye konuştu.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... "Yüz kilodan yaklaşık 2 kilo yağ çıkıyor" diyen Güven "Bu oldukça meşakkatlidir. Yağı Türkiye’nin her yerinden istek geliyor. Bende her yerine gönderiyorum." dedi.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Toroslardaki çok sayıda ağaç ve bitki çeşidi bulunduğunu anlatan Güven, “Ardıç yağının da birçok hastalıklara şifa olduğu biliniyor. Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan, etkili bitkisel yağ çeşidi olarak Ardıç yağı vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır." ifadelerini kullandı.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Ardıçın kanı temizlediğine değinen Güven "Böbrekleri, bağırsakları, kalp ve damar yollarını toksinlere karşı koruyucu etkisi var. Ardıç yağı kanı temizler. Zararlı maddelerin vücuttan ve kandan atılmasında oldukça faydalıdır." şeklinde konuştu.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Suya katılıp içilebileceğine değinen Güven "Kansızlık tedavisinde kullanılır. Kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklara engel olur. Soğuk algınlığına ve gribe karşı faydalıdır. Bu rahatsızlıklar sırasında, bir bardak su içerisine birkaç damla ardıç yağı ekleyerek içilebiliyor" diyerek anlattı.
Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... 100 kilogramdan 2 litre ardıç yağı elde eden köylüler 10 gramını 20 TL'den satışa sunuyor. Ardıç yağının litresini ise 2 bin liraya satılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23