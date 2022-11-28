Dağcı gençler, ecdadı şehit oldukları zirvelerde anıyor

Proje kapsamında ilk kez düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelecek gençlerle diğer zirvelerde devam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, AA muhabirine, Dağcılık Federasyonu gönüllülerinin, ülkenin Anadolu'daki değerlerinin iz sürücüleri olduğunu söyledi. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen gençlerin, yaşananları yerinde görmesinin önemini vurgulayan Aslan, "Anadolu'daki huzur ve konforumuzu, serhat şehirlerinde ödenen bedellere, tutulan nöbetlere, içilen şehadet şerbetlerine borçluyuz." dedi.