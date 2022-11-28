Dağcı gençler, ecdadı şehit oldukları zirvelerde anıyor

Gençlerin, yorulmadan ve üşümeden şehitlerin izinden gittiğini vurgulayan Aslan, "Çünkü eşsiz kadim bir medeniyetin sahibi olan, bu memleketin evlatlarına bunu anlatacak, bu mirası devam ettirecek olan sizlersiniz. Tek güvencemiz sizlersiniz. Biz onlardan bu bayrağı devraldık, gençlerin de bunun hakkını vereceğine hiç şüphemiz yok. Rabbimiz, şehitlerimize layık evlatlardan olabilmeyi nasip etsin, onların yolunda ve izinde eylesin." dedi.