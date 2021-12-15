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Yaşam
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Çuvallarından içinden çıkanlar şoke etti!

2021-12-15 20:36:36
Çuvallarından içinden çıkanlar şoke etti!

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada çuvalların içinden çıkanlar şoke etti.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir depoda narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir depoda narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı.

#2
Foto - Çuvalların içini tek tek arayan polis ekipleri, taşların arasından 380 paket halinde 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Çuvalların içini tek tek arayan polis ekipleri, taşların arasından 380 paket halinde 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

#3
Foto - Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

#4
Foto - Öte yandan operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

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