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Ekonomi
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Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

2023-08-04 14:01:06
Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

Muş’ta cumhuriyet tarihinin en yüksek verimlilik seviyesine ulaşan buğdayda rekor üretim gerçekleşince, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarında yer kalmadı.

#1
Foto - Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

Muş’ta 20 Temmuz itibari ile merkez, Malazgirt ve Bulanık olmak üzere 4 farklı noktada hububat alımları gerçekleşiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark nedeniyle hasatta alınan bütün ürünler aynı anda TMO’ya getiriliyor. Hububat alımlarında randevu sistemi ile çalışan TMO, ürün yerde kalmayacak şekilde alımlarına devam ediyor.

#2
Foto - Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

Randevusu olan üreticiler sabahın erken saatlerinde ofise gelerek sıraya giriyor. Ofis yetkilileri tarafından hububatta gerekli incelemeler yapıldıktan sonra fiyatlandırma yapılarak ürünleri teslim alıyor. Hububatını teslim eden üreticiler ise 30 gün içerisinde hak edişlerini alıyorlar.

#3
Foto - Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

Geçen yıla göre üç kat artışın yaşandığı buğday verimliği 60 bin tondan 130 bin ton seviyesine çıkması tahmin ediliyor. Ayrıca il genelinde hasadın yüzde 60 oranında tamamlandığı bilgisi verildi.

#4
Foto - Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

Korkut ilçesi İçboğaz köyünde yaşayan Kemal Arat, son yılların en bereketli buğday hasat sezonunu geçirdiklerini ifade ederek, “Yaklaşık 30 yıldır ben çiftçilik yapıyorum. 2023 yılı çok bereketli bir yıl oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine biz buğdaylarımızı Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ettik. Fiyatlarımızda çok güzel, ton başına 8 bin 150 TL’den buğdayımızı satıyoruz. Ayrıca bin TL de prim alıyoruz. Yani toplamda 9 bin 150 TL’ye satış yapıyoruz. Allah bolluk ve bereketli nasip etsin hepimize. 50 tona yakın buğday teslim ettik ama bu 100 tonu da bulabilir. 55 yaşındayım ilk defa böyle bereketli bir yıl gördük. Kimin tarlası toprağı varsa sürsün. Bereketli bir yıl oldu, bütün çiftçilerimiz verimden memnun” dedi.

#5
Foto - Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

Toprak Mahsulleri Ofisine buğdayını getiren Ebedin Mutlu da, buğdaydan rekor verim aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

#6
Foto - Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

“Buğdaylarımızı biçerdöver yardımı ile biçtik. Getirdik ofise teslim ettik. Bugün randevumuz vardı getirdik teslim ettik. Bu yıl çok iyi verim aldık. Bir sıkıntımız yok. Geçen yıla göre bu sene iki kat buğday hasat ettik ama mazot çok pahalandı son dönemlerde. 20 dönümden 7 ton mahsul aldım onu teslim ediyorum”

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