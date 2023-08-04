Cumhuriyet tarihinin rekoru! Depolar tıka basa dolup taştı

Korkut ilçesi İçboğaz köyünde yaşayan Kemal Arat, son yılların en bereketli buğday hasat sezonunu geçirdiklerini ifade ederek, “Yaklaşık 30 yıldır ben çiftçilik yapıyorum. 2023 yılı çok bereketli bir yıl oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine biz buğdaylarımızı Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ettik. Fiyatlarımızda çok güzel, ton başına 8 bin 150 TL’den buğdayımızı satıyoruz. Ayrıca bin TL de prim alıyoruz. Yani toplamda 9 bin 150 TL’ye satış yapıyoruz. Allah bolluk ve bereketli nasip etsin hepimize. 50 tona yakın buğday teslim ettik ama bu 100 tonu da bulabilir. 55 yaşındayım ilk defa böyle bereketli bir yıl gördük. Kimin tarlası toprağı varsa sürsün. Bereketli bir yıl oldu, bütün çiftçilerimiz verimden memnun” dedi.