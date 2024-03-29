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Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama az önce geldi! Flaş "İsrail" hamlesi

2024-03-29 21:30:00
Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama az önce geldi! Flaş “İsrail” hamlesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 120 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama az önce geldi! Flaş "İsrail" hamlesi

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama az önce geldi! Flaş "İsrail" hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin, her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer aldığına vurgu yapılan bültende, Filistinlilere zarar verecek herhangi bir faaliyet içinde bulunulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama az önce geldi! Flaş "İsrail" hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin, İsrail ile askeri mühimmat ticareti, askeri eğitim ve tatbikat da dahil hiçbir faaliyette bulunmadığına dikkatin çekildiği bültende, şunlar kaydedildi: “Bu çerçevede bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan incelemeler sonucunda, iddiaya konu ihracat listesinde yer alan 93. fasıldaki ürünler, savaş silahları ve mühimmatı değil, spor ve av gibi kişisel amaçlı kullanılan, yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarlarıyla balıkçılık malzemeleridir. TÜİK verilerine göre, ihracatı zaten çok düşük olan spor ve av amaçlı tüfeklerin ihracatı, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleşmemektedir. Yine ihracat listesindeki 36. fasılda yer alan, 'barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritleri, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler' başlığı altında ihraç edilen ürünlerin, 'jel yakıt ve çakmak gazı' olduğu tespit edilmiştir. Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ve özel firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerle ilgili kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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