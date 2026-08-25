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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanıyor.

#1
Foto - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programların ardından kabine toplantısı da Ahlat'ta yapılacak.

#2
Foto - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak.

#3
Foto - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor.

#4
Foto - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELECEK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek.

#5
Foto - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

#6
Foto - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

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