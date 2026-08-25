Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanıyor.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanıyor.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programların ardından kabine toplantısı da Ahlat'ta yapılacak.
GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak.
Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor.
BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELECEK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek.
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