Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

"Özel harekatımız gerek yurt içi gerekse yurt dışında çok yürekten bir mücadele veriyor" ifadelerini kullanan Oktay, "Özel harekatı ve şahsında tüm güvenlik birimlerimizin bayramını tebrik etmek üzere buradayız. Şehadete en yakın olan birimlerimizden birisi. Ve gördük ki buradaki kahramanlarımızın hepsi milleti, ülkesi ve vatanı için her an canını feda etmeye hazır. 15 Temmuz’da da bunu yaşadık. Bu ülkeye, vatana ve millete kast edenler ilk etapta özel harekatı nasıl yok etmek istediklerine şahit olduk. Ve özel harekatın da nasıl canı pahasına mücadele verdiğini yine milletimiz ve devletimizle birlikte şahit olduk. Türkiye’ye karşı herhangi bir tehdit olduğunda sonuna kadar hazır olan bir özel harekatımız var. İnşallah tehditler oluşmaz ama biz barış ve daha güçlü bir Türkiye için her zaman hazır olmak zorundayız. Birlikte Ramazan Bayramı'nı tekrar yaşamış olduk. Böyle hazır bir birimi görmüş olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.