  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

2023-04-22 18:40:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliğini ziyaret ederek özel harekat polisleriyle bayramlaştı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sincan ilçesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği’ni ziyaret etti ve özel harekat polisleriyle bayramlaştı. Polislerle bayramlaşan ve sohbet eden Oktay, “Özel Harekat deyince akan sular duruyor” ifadelerini kullanarak polislere moral verdi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

Oktay'a Şehit Ali Er Grup Amirliği tarafından ziyaretin anısına Osmanlı tuğrası hediye edildi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

Şehitliğin önemine vurgu yapan Oktay, "Bayram dolayısıyla ziyaretlerimiz devam ediyor. Ama bizim gönlümüzde ayrı yeri olan şehitlerimizdir. Biz hangi bayramı kutlarsak kutlayalım biz bunu biliyoruz ki bunu şehitlerimize borçluyuz. Bu ülke de, milletimiz de bunun bilincinde. Dolayısıyla şehit ailelerimiz bize emanettir. Bugün şehit ailemizi ziyaret ettik. Zeytin Dalı Harekatı’nda kaybettiğimiz ilk şehidimiz Musa’nın ailesini ziyaret ettik. Oldukça anlamlı biz ziyaretti. Çok duygulandık ama aynı zamanda da gururlandık. İnşallah bize de şehadet nasip olur. Şehadet de herkese nasip olmuyor. En büyük duamız bu" dedi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

"Özel harekatımız gerek yurt içi gerekse yurt dışında çok yürekten bir mücadele veriyor" ifadelerini kullanan Oktay, "Özel harekatı ve şahsında tüm güvenlik birimlerimizin bayramını tebrik etmek üzere buradayız. Şehadete en yakın olan birimlerimizden birisi. Ve gördük ki buradaki kahramanlarımızın hepsi milleti, ülkesi ve vatanı için her an canını feda etmeye hazır. 15 Temmuz’da da bunu yaşadık. Bu ülkeye, vatana ve millete kast edenler ilk etapta özel harekatı nasıl yok etmek istediklerine şahit olduk. Ve özel harekatın da nasıl canı pahasına mücadele verdiğini yine milletimiz ve devletimizle birlikte şahit olduk. Türkiye’ye karşı herhangi bir tehdit olduğunda sonuna kadar hazır olan bir özel harekatımız var. İnşallah tehditler oluşmaz ama biz barış ve daha güçlü bir Türkiye için her zaman hazır olmak zorundayız. Birlikte Ramazan Bayramı'nı tekrar yaşamış olduk. Böyle hazır bir birimi görmüş olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapılan ziyaretin ardından Şehit Ali Er Grup Amirliği’nde bulunan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tırnak batması nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nedir? İyi gelen şeyler: Böylesini görmediniz, koca bir sorun yok olacak
Kadın - Aile

Tırnak batması nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nedir? İyi gelen şeyler: Böylesini görmediniz, koca bir sorun yok olacak

Günlük hayatı olumsuz etkileyen ve ciddi sorunlara neden olan tırnak batması, birçok kişinin başına gelebilecek ve oldukça can acıtıcı bir d..
Bunu yaptığını kasıla kasıla anlattı! İyi halt ediyorsun Ajda Pekkan
Gündem

Bunu yaptığını kasıla kasıla anlattı! İyi halt ediyorsun Ajda Pekkan

Toplumun değerlerini hiçe sayan, milletin ahlakını bozan ve bunu da “Müslüman” profili üzerinden gerçekleştiren “Kızılcık Şerbeti” denilen s..
Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! AK Parti'nin o adımı yerinden hoplattı
Medya

Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! AK Parti'nin o adımı yerinden hoplattı

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ülkemizi ileriye götürecek ..
İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu savunmak için dakikalarca yırtındı!
Siyaset

İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu savunmak için dakikalarca yırtındı!

İmam Hatipli Faruk Aksyoy, Habertürk TV ekranında, başörtüsü yasakçısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir depremzede vatandaşın gös..
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı!
Siyaset

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hataylı depremzedelere, "52 yaşındayım, ilk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla bir arada..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Halkı selamlayacak
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Halkı selamlayacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Anadolu gemisi İ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23