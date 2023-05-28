2023-05-28 21:27:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamladı.
Zaferin ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi.
Seçim zaferi Cumhur İttifakı taraftarlarını adeta sevince boğdu.
Davul zurna eşliğinde Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşların yanı sıra cadde ve sokaklarda uzun konvoylar oluşturuldu.
Seçim kampanyası, muhalefetin türlü türlü skandallarına şahit oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kumar masası' diyerek Altılı Masa'dan kalktı.
Akşener daha sonra geri döndü. Yüz ifadesi dikkat çekti.
Kandil'in desteklediği masaya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise oturmadı.
Seçimlere sayılı günler kala bu sefer de Muharrem İnce, kaset kumpasıyla seçimlerden el çektirildi.
Bu kez de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kandil'in destek çıktığı masaya destek çıktı.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise, teröre karşı dik durdu ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldı.
Birinci turda kazanamayan Kılıçdaroğlu, bu kez hızlandırılmış şekilde milliyetçilik propagandasına girişti.
Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi argümanları, haliyle sorgulandı ve halktan karşılık bulamadı.
Kılıçdaroğlu'nun ayrıca İslami terimlere de sarıldığı görüldü ancak yine halktan bir karşılığı olmadı.
Öte yandan; bazı Kılıçdaroğlu destekçileri ise, Erdoğan'a oy veren depremzedelere kin kustu, hakaret etti.
Suriyeli sığınmacılara da ayriyetten kin kusuldu.
Tüm yaşananların ardından Türkiye bugün 2. tur için sandıklara gitti.
Kılıçdaroğlu destekçisi bir takım güruhun 'kazanıyoruz, öndeyiz' algılarına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turdan zaferle çıktı.
Şimdi, teröre, dış ve iç mihraklara karşı duran vatandaşlar, seçim zaferini sokaklarda coşkuyla kutluyor.
O anlar kameralara yansıyor.
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