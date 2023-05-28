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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

2023-05-28 21:27:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamladı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Zaferin ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Seçim zaferi Cumhur İttifakı taraftarlarını adeta sevince boğdu.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Davul zurna eşliğinde Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşların yanı sıra cadde ve sokaklarda uzun konvoylar oluşturuldu.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Seçim kampanyası, muhalefetin türlü türlü skandallarına şahit oldu.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kumar masası' diyerek Altılı Masa'dan kalktı.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Akşener daha sonra geri döndü. Yüz ifadesi dikkat çekti.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Kandil'in desteklediği masaya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise oturmadı.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Seçimlere sayılı günler kala bu sefer de Muharrem İnce, kaset kumpasıyla seçimlerden el çektirildi.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Bu kez de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kandil'in destek çıktığı masaya destek çıktı.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise, teröre karşı dik durdu ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldı.

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Birinci turda kazanamayan Kılıçdaroğlu, bu kez hızlandırılmış şekilde milliyetçilik propagandasına girişti.

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi argümanları, haliyle sorgulandı ve halktan karşılık bulamadı.

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca İslami terimlere de sarıldığı görüldü ancak yine halktan bir karşılığı olmadı.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Öte yandan; bazı Kılıçdaroğlu destekçileri ise, Erdoğan'a oy veren depremzedelere kin kustu, hakaret etti.

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Suriyeli sığınmacılara da ayriyetten kin kusuldu.

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Tüm yaşananların ardından Türkiye bugün 2. tur için sandıklara gitti.

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Kılıçdaroğlu destekçisi bir takım güruhun 'kazanıyoruz, öndeyiz' algılarına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turdan zaferle çıktı.

#18
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Şimdi, teröre, dış ve iç mihraklara karşı duran vatandaşlar, seçim zaferini sokaklarda coşkuyla kutluyor.

#19
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

O anlar kameralara yansıyor.

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