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Siyaset
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

2023-03-15 18:49:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

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