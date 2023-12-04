2023-12-04 13:58:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış” deyip o ilginç olayı duyurdu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Dubai uçağında fenomenler ve fon olayıyla ilgili soru sorulduğu sırada gelen son dakika haberi Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ı bir hayli şaşırttı. “Tevafuk, rastlantı, denk geliş... Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış.” deyip söz konusu haberin ayrıntılarını paylaşan Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: