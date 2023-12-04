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Medya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış" deyip o ilginç olayı duyurdu

2023-12-04 13:58:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış” deyip o ilginç olayı duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Dubai uçağında fenomenler ve fon olayıyla ilgili soru sorulduğu sırada gelen son dakika haberi Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ı bir hayli şaşırttı. “Tevafuk, rastlantı, denk geliş... Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış.” deyip söz konusu haberin ayrıntılarını paylaşan Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış" deyip o ilginç olayı duyurdu

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dubai uçağında fenomenler ve fon olayıyla ilgili soruyu sorduk. Erdoğan da başladı cevap vermeye. * Tam bu sırada yanımda oturan “Ensonhaber” sitesinin Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, telefonuna gelen son dakika haberini bana gösterdi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış" deyip o ilginç olayı duyurdu

“Flaş... Flaş... Son Dakika... Son dakika...” falan türü haykırışların arasında beliren haber şuydu: * “Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi dediği masadaki 15 fenomenin taşınır taşınmaz tüm malvarlıklarına el koyuldu”. * Ben İlyas Efe’nin gösterdiği telefondaki bu habere bakarken... Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam olarak şöyle diyordu:

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış" deyip o ilginç olayı duyurdu

“Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır.” * Tevafuk, rastlantı, denk geliş... Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış.”

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