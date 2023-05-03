Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da müjdeyi verdi: Yakında başlıyor

"Trabzon ile Gümüşhane arasındaki bu tünelle Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, oradan İran ve Ortadoğu'ya, yani tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Bu tünelin tasarımı, projesi, inşası, tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkaran bu tünel, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. Vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydalar yanında, Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Karşımızdaki masanın ömrü boyunca yaptığı bütün bu işlerin hepsini üst üste koyun, sonra da onla, yüzle çarpın, emin olun bir Zigana Tüneli etmez. Tünelimizle birlikte Maçka Karahava yolunu da açıyoruz. Yaklaşık 8 milyar 150 milyon liralık bir yatırım olan tünelimiz ile 6 miyar 150 milyon liralık bir yatırım olan Maçka Karahava yolumuzun bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."