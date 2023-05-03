2023-05-03 20:24:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da müjdeyi verdi: Yakında başlıyor
"Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir içindeki küçük sanayi sitelerimizi yeni bir yere taşıyarak mevcut alanları dönüştürme çalışmalarımızın, uzunluğu 15 kilometreyi bulan hafif raylı sistem projemizin, Trabzon'un yıllardır beklediği güney çevre yolumuzun 16 kilometrelik ilk etabının, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızın inşaatının, tüm bu yatırımların yakında başlayacağının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.