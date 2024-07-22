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Kültür Sanat
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Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

2024-07-22 15:36:49
Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

İnsanlar bazen ellerinde bulunan değerlerin farkında olmayabiliyor. Eskişehir’de antikacılık yapan bir vatandaş Osmanlı döneminden kalma bazı eserlerin çöpten çıktığını ve hurdacılardan aldığını söyledi.

#1
Foto - Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

Eskişehir’de antikacılık yapan Bayram Çağlayan, Osmanlı döneminden kalma bazı eserlerin çöpten çıktığını belirterek bazı vatandaşların bilinçsizliği nedeniyle eserleri hurdacılardan bulduğınu söyledi.

#2
Foto - Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

1800’lü yıllardan kalma Osmanlı eserlerini dükkanında bulunduran Çağlayan, elindeki eserlerden bazılarını çöpten topladığını ve hurdacılardan aldığını söyledi.

#3
Foto - Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

Eskişehir'de antikacılık yapan Bayram Çağlayan, Osmanlı döneminden kalma değerli eserlerin bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöpe atılması nedeniyle bazı parçalara çöpler ve hurdacılar aracılığıyla ulaştıklarını söyleyerek halkın kendi kültürel değerlerine sahip çıkmamasının yanlış olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

Osmanlı döneminden kalan parçaları bile çöpe atarak bilinçsizce hareket eden vatandaşlara tepki de gösteren Çağlayan, Japonya'yı örnek vererek Türkiye'nin kültürüne daha fazla sahip çıkması gerektiğine ve gençlerin eski yerleri gezerek bilgi edinmelerinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

#5
Foto - Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

Eski parçaları gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını dile getiren antikacı Çağlayan, "Maddi kısım olarak hiçbir düşüncemiz yok. Antikaya bayağı bir rağbet var. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Odunpazarı, Türkiye'nin kalbi diyebilirim. Biz burada 60-70 yıllık ürünleri biz eski olarak tabir etmiyoruz. Daha eskilerin olması gerekiyor. Belki inanmazsınız ama bunları hurdacılardan, sokakta çöp toplayanlardan ve evlerden alıyoruz. Onların tamamen temizliğini yaparak burada kendimiz değerlendiriyoruz. Tabii haliyle satış da oluyor. Mesela size örnek verebilirim. tamamen el işi örtümüz, gümüşten yapılan at eyerinin üst örtüsü, en az 150-200 yıllık kilimimiz, 1800'lü yıllardan kalma halımız, tamamen el işi bir kaşıklığımız ve Beykoz camdan yapılan tesbihlerimiz var. Bunların hepsi Osmanlı döneminden kalma. Kültür varlığı olan malzemeleri biz kesinlikle bulundurmuyoruz, onların yeri müzeler. Onun haricinde burada bulunması gerekenlerin hepsinden oluyor" dedi.

#6
Foto - Çöpte bulundu! Değerine paha biçilemiyor!

Şu anda antika olarak kabul edilen gaz lambasıyla ilgili kendi hatıralarına da değinen Çağlayan, "Belki sizler bilmezsiniz, biz gaz lambasıyla ders yaptık. Antika ürünlerin hepsi el emeği göz nuru. Şu anda her şeyi kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Zamanında yoktu. Cumartesi günü olunca annelerimiz çoraplarımızı yıkardı, yama bohçasıyla teker teker yama yapardı. Şimdi maalesef bir savurganlık var. Bu eserlerin büyük bir bölümünü biz çöpten alıyoruz. Çünkü atıyorlar. Kıymetini bilmek lazım. İnsanların neyin ne olduğunu bilmiyor. Önce bilgi lazım. Bu işte ne kadar bilgi varsa o kadar ekmek vardır. Osmanlı ürünleri dahil insanlarımız her şeyin kıymetini bilemez. Herkes her şeyi bilemez. Biz bilgimiz ve tecrübemizle beraber biraz da işi seviyoruz ve aşık olmuşuz, içlerinden ayıklayarak bu malzemeleri tekrar günümüze kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

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