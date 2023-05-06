Çok yakıştı çok! Togg ilk kez böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu’nun konvoyuna öncülük eden polis araçlarından birinin ise Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg olduğu görüldü. İlk defa Togg'u polis aracı olarak gören görevliler ve vatandaşlar, araçla fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Togg’un içerisine de binen vatandaşlar, aracın çok lüks ve konforlu olduğunu ifade etti.