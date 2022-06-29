Çok yakında başlıyor! TOKİ’den sosyal konut kampanyası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, vatandaşların alım güçleri dikkate alınarak ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını açıkladı. TOKİ’nin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü. Komisyona yaptığı sunumda TOKİ tarafından "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefi doğrultusunda 1 milyon 100 bin konuta ulaşıldığını kaydeden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut, kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, tarım köy uygulamaları, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile tüm dünyanın örnek aldığı bir sosyal konut modeli ortaya konulduğunu dile getirdi. Bulut, dünyadaki salgın ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatının şehirlere kazandırıldığını, 137 bin konutun tesliminin yapıldığını ifade etti. Yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkileri ve mahalle konseptinin gözetildiğinin altını çizen Bulut, kaliteli üretime ağırlık verilerek konut projelerinin teknik ve tasarım açısından geliştirildiğini söyledi. Bulut, konut üretiminde enerji verimliliği, iklim duyarlılığı ve ekolojik özellikli yapı malzemeleri kullanımına önem verdiklerini belirtti.