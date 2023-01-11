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Spor
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Çok sevdiği Fenerbahçe sonu oldu! Hayatını kaybetti

2023-01-11 17:00:25
Çok sevdiği Fenerbahçe sonu oldu! Hayatını kaybetti

Olay, 8 Ocak tarihinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana geldi.

#1
Foto - Çok sevdiği Fenerbahçe sonu oldu! Hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sami Utku isimli vatandaş, koyu taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin Galatasaray ile karşılaştığı ve 3-0’lık skorla mağlup olduğu derbi karşılaşması sırasında fenalaştı.

#2
Foto - Çok sevdiği Fenerbahçe sonu oldu! Hayatını kaybetti

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sami Utku, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

#3
Foto - Çok sevdiği Fenerbahçe sonu oldu! Hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Utku, tedavi altına alındı. 2 gün süren yaşam savaşına yenik düşen Sami Utku hayatını kaybetti.

#4
Foto - Çok sevdiği Fenerbahçe sonu oldu! Hayatını kaybetti

Utku’nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bozkurt ilçesinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Utku’nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

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