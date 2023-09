Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Mahkememizce talep dilekçesi ve ekli belgeler ile tüm dosya kapsamı üzerinden yapılan inceleme sonunda İİK'nın 286. maddede belirtilen belgelerin mevcut olduğu ve bu belgelerin yasada belirtilen koşullara haiz bulunduğu tespit edildiğinden İİK'nın287. maddesi gereğince geçici mühlet taleplerinin kabulü ile Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37699 nolu sicilinde kayıtlı ÖZEL SAKARYA ADA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ( Vergi no 6851060022) (Mersis no 0685106002200001) ve Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 17937 nolu sicilinde kayıtlı ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ TEDAVİ HİZMETLERİ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Vergi no 6850498808) (Mersis no 0685049880800017) haklarında 18/09/2023 günü saat 15.30'dan itibaren başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE KONKORDATO GEÇİCİ MÜHLETİ verilmesine, karar verilmiş olup İİK'nın288. maddesi gereğince alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.