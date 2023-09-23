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Ekonomi
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Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

2023-09-23 20:02:48
Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz sonrası iflas haberlerinin ardı arkası kesilmezken bu kez iki konkordato gelişmesi kamuoyu ile paylaşıldı.

#1
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep oluyor. Bunun yanında küçük şirketlerin de iflas haberini alıyoruz.

#2
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Bu kez iki sağlık kuruluşundan konkordato haberi geldi.

#5
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Medyabar'da yer alan habere göre, Sakarya'da bulunan iki sağlık kuruluşundan kötü haber geldi. Sakarya Ticaret Mahkemesi iki kuruluş içinde konkordato kararı verdi.

#6
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Adapazarı'nda sağlık sektöründe faaliyet gösteren aynı kişi ve kuruluşlara ait bir sağlık merkez i ve diyaliz merkezi için konkordato kararı verildi. Sakarya Ticaret Mahkemesi tarafından önceki gün verilen konkordato kararına göre yaklaşık 30 çalışanı olan sağlık merkezi ve diyaliz merkezine 3 ay gecici mühlet verildi.

#7
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

ilan gov.tr'de yayınlanan mahkeme kararı şöyle..

#8
Foto - Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Mahkememizce talep dilekçesi ve ekli belgeler ile tüm dosya kapsamı üzerinden yapılan inceleme sonunda İİK'nın 286. maddede belirtilen belgelerin mevcut olduğu ve bu belgelerin yasada belirtilen koşullara haiz bulunduğu tespit edildiğinden İİK'nın287. maddesi gereğince geçici mühlet taleplerinin kabulü ile Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37699 nolu sicilinde kayıtlı ÖZEL SAKARYA ADA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ( Vergi no 6851060022) (Mersis no 0685106002200001) ve Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 17937 nolu sicilinde kayıtlı ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ TEDAVİ HİZMETLERİ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Vergi no 6850498808) (Mersis no 0685049880800017) haklarında 18/09/2023 günü saat 15.30'dan itibaren başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE KONKORDATO GEÇİCİ MÜHLETİ verilmesine, karar verilmiş olup İİK'nın288. maddesi gereğince alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

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