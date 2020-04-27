Çok konuşulacak sözler: İsveç'te ölsen daha iyi

“Seyircisiz oynamanın avantajı da var” Maçların seyircisiz oynanacak olmasının kendilerini aslında kafa olarak rahatlatacağını söyleyen Erkan Zengin, “Çünkü bizim ailelerimiz de maçlara geliyor. Ancak maçlar seyircili oynansa aklımız onlarda kalacak. Tabii ki taraftar olduğu zaman maçlar çok daha zevkli oluyor. Ama yine de bu süreçte insanların bizi evlerinde izlemesi daha sağlıklı olur. Maçlara tedirgin şekilde gelmek de onlar açısından zor olacaktır. Bizim de kafamızda soru işareti kalmaz ailemizle ilgili. Tabii ki beni motive eden seyirci. Bu zamana kadar taraftarı iyi olan kulüplerde oynadım. Benim performansımı olumlu etkiliyor. İyi bir taraftarımız var. Bu süreçte taraftarı iyi olan kulüpler olumsuz etkilenebilir. Mesela Başakşehir'i bu durum çok fazla etkilemez diye düşünüyorum” dedi.