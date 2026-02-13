Çok ama çok şaşıracaksınız! Darbe üstüne darbe yiyen PKK, dümeni bakın hangi ülkeye kırdı

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, PKK'nın Suriye lojistik hattının kesilmesinin ardından örgütün yeni bir yapılanma sürecine girdiği öne sürüldü. Iraklı uzman Prof. Dr. Mahir Nakip, Türkiye merkezli yeni bir coğrafi dönüşüm sürecinin başladığını belirterek, Sincar'ın örgüt açısından Kandil'den daha stratejik bir konuma sahip olduğunu savundu. Nakip, Türk heyetlerin hem Bafel ve Kubat Talabani ile hem de Erbil ve Bağdat yönetimleriyle Sincar, Kerkük ve Musul eksenli görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Nakip ayrıca, nüfusunun büyük bölümünü Türkmenlerin oluşturduğu Telafer'in vilayet ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi.