Çok ama çok şaşıracaksınız! Darbe üstüne darbe yiyen PKK, dümeni bakın hangi ülkeye kırdı
Suriye'de ağır darbe alan terör örgütü PKK'ya Irak'ta Haşdi Şabi unsurlarının destek verdiği iddia edildi. Çok sayıda PKK'lının Haşdi Şabi kontrolündeki bölgelere geçtiği, örgütün de Sincar'da Haşdi Şabi gruplarına karargâh imkânı sağladığı öne sürüldü. Öte yandan Ankara'daki resmi kaynaklar, PKK'nın Kalkınma Yolu projesine yönelik tehditleri ile Musul-Telafer-Kerkük hattındaki Türkmen nüfusa dönük riskler nedeniyle Türkiye'nin sabrının tükendiğini muhataplara ilettiklerini belirtti.