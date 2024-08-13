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Ekonomi
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Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı

2024-08-13 12:36:07
Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı

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Foto - Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı. "Çobançavuşu", "pembeçavuş" ve "misketçavuşu" gibi çeşitleri de bulunan ve ince kabuğu, az çekirdek sayısı, orta iri şekliyle dikkat çeken Çavuş Üzümü geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaretle tescillenmişti.

#2
Foto - Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı

Bu yıl hava sıcaklıklarının fazla olması dolayısıyla 1 ay önceden başlanan hasat, üreticisinin yüzünü de güldürecek. Çerçen Köyünde üretim yapan Metin Halıcı, bu yıl hasadın iyi olduğunu belirterek, "Havalar sıcak gittiği için hasat 1 ay öncesinde başladı. Normalde Eylül ayında yaptığımız hasadı Ağustos ayının ilk haftasında yapmaya başladık" dedi.

#3
Foto - Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı

"Rekolte yağmurlar zamanında yağdığı için iyi" diyen Halıcı, "Kuraklık olduğunda biraz küllenme görüldü ama çok sıkıntı oluşturmadı" ifadelerini kullandı. Halıcı, 4 dekar alanda yaptığı üretimden 6 ton hasad beklediğini söyledi.

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