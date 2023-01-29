Çocuklarınızın sağlığıyla oynamayın! Başka suçlu aramaya gerek yok

. Aile sağlıksız besleniyor ise çocuklar ebeveynlerini rol model alarak sağlıksız besleniyor. Psikolojik etkiler de söz konusudur. Strese bağlı olumsuz duygularla başa çıkabilmek için duygusal bir yeme tutumu gözleyebiliyoruz. Yaşam tarzı büyük önem arz ediyor. Batı tipi diyetlerin yaygınlaşması, yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek, besinsel açıdan besleyiciliği düşük olan bir diyet tutumu gözlüyoruz. Bu nedenle çocuklardaki obezite oranı artmaktadır. Aslında çocukluk çağı obezitesi kronik hastalık risklerini de beraberinde getirmektedir. Tip-2 diyabet, kalp hastalığı, astım, uyku bozuklukları ve apnesi, horlama, eklem ağrıları gözlemlenebiliyor" diye konuştu.