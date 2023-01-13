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Türkiye
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Çocuk parkı cayır cayır yandı

2023-01-13 07:16:01
Çocuk parkı cayır cayır yandı

Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen çocuk parkı yangın neticesinde kullanılmaz hale geldi.

#1
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi, Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk parkı alevler içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldi.

#2
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan çocuk parkı, dakikalar içerisinde alevlerle kaplandı.

#3
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

Parkta bulunan oyun gruplarının plastik kısımlarının hızlıca alev alması sebebiyle büyüyen yangında, çocukların oynadığı salıncak, kaydırak gibi eşyalar kullanılmaz hale geldi.

#4
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespiti için ortak çalışma başlattı.

#5
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

İşte parktan son görüntüler...

#6
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

İşte parktan son görüntüler...

#7
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

İşte parktan son görüntüler...

#8
Foto - Çocuk parkı cayır cayır yandı

İşte parktan son görüntüler...

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