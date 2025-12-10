  • İSTANBUL
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

Giriş Tarihi:
Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yüzlerini gizleyen M.H. (14), B.K. (15), E.K. (14) ve İ.A. (15) isimli suça sürüklenen dört çocuk, motosiklet galerisinin otomatik kepengini zorlayarak açtıkları 25 santimlik aralıktan içeri sızdı. İçeride kepengi tamamen açan şüpheliler, toplam 4 motosikleti sadece 1 dakikada çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından polis tarafından saklandıkları adreslerde yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#1
Foto - Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Yüzleri kapüşonla gizlenmiş yaşları 14 ile 15 arasında değişen dört çocuk, sabaha karşı bir motosiklet galerisinde gerçekleştirdikleri cüretkar hırsızlıkla şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, galerinin otomatik kepengini zorlayarak açtıkları küçük bir aralıktan sürünerek içeri girdi. İçeriden kumandayla kepengi tamamen açtıktan sonra mağazaya giren hırsızlar, toplam 4 motosikleti sadece 1 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

#2
Foto - Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

Olay, 30 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.H. (14), B.K. (15), E.K. (14) ve İ.A. (15), bir motosiklet galerisinin önüne geldi. Otomatik kepengi zorlayarak aralayıp, yaklaşık 20-25 santim oluşturan aralıktan şüphelilerden biri, sürünerek mağazaya girdi. Şüphelinin, kontrol kumandasından kepengi açmasıyla diğerleri de içeri girdi. Koşarak içeride keşif yapan şüpheliler, beğendikleri motosikletleri çalıştırdı.1 dakikada çaldıkları motosikletlerle dışarı çıkan şüpheliler, bölgeden ayrıldı.

#3
Foto - Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

Şüphelinin, kontrol kumandasından kepengi açmasıyla diğerleri de içeri girdi. Koşarak içeride keşif yapan şüpheliler, beğendikleri motosikletleri çalıştırdı.1 dakikada çaldıkları motosikletlerle dışarı çıkan şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Şüphelilerin mağazaya girmesi ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazaya geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

#4
Foto - Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

EVLERİNDE YAKALANDILAR Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

#5
Foto - Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

Yüreğir ilçesinde saklandıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları motosikletler de ele geçirildi.

#6
Foto - Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar

TUTUKLANDILAR Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., B.K., E.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Motosikletler ise sahibine teslim edildi.

