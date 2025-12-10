Haber Merkezi Giriş Tarihi: Çocuk çete galeriyi talan etti! Kepengi aralayıp içeri girdiler: 1 dakikada 4 motosikleti çaldılar
Adana’nın Yüreğir ilçesinde yüzlerini gizleyen M.H. (14), B.K. (15), E.K. (14) ve İ.A. (15) isimli suça sürüklenen dört çocuk, motosiklet galerisinin otomatik kepengini zorlayarak açtıkları 25 santimlik aralıktan içeri sızdı. İçeride kepengi tamamen açan şüpheliler, toplam 4 motosikleti sadece 1 dakikada çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından polis tarafından saklandıkları adreslerde yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.