Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak “Türkiye” hamlesi! Heyecanla duyurdular

Türkiye pazarına Marcar temsilciliğiyle giriş yapmasına rağmen mevzuat engeline takılan Voyah, rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Markanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Voyah Free REV 318, yerli üretimi planlanan hibrit aracımız Türkiye'de yola çıkmaya hazırlanıyor" ifadelerine yer verildi. Toplam menzili 1428 kilometre olarak açıklanan aracın Çin'deki satış fiyatı 31 bin 550 dolar seviyesinde bulunurken, Türkiye satış fiyatının ne olacağı ise merak konusu.

#1
Foto - Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak "Türkiye" hamlesi! Heyecanla duyurdular

Türkiye pazarına Marcar distribütörlüğüyle adım atan ancak mevzuat kaynaklı engellerle karşılaşan Voyah, Türkiye stratejisini yeniden yazacak. Çinli otomotiv grubu Dongfeng çatısı altında faaliyet gösteren marka, bu kez yerli üretim seçeneğini gündemine alarak Türkiye pazarına girmeyi hedefliyor.

#2
Foto - Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak "Türkiye" hamlesi! Heyecanla duyurdular

Voyah'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, markanın Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Beklemenize değecek bir menzil şampiyonu geliyor. Voyah Free REV 318, yerli üretimi planlanan hibrit aracımız Türkiye'de yola çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki Çin heyetiyle teknik çalışmalarımız devam ediyor. Takvim netleşiyor, detaylar yakında. Bizden haber bekleyin" denildi.

#3
Foto - Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak "Türkiye" hamlesi! Heyecanla duyurdular

Markanın paylaşımında, Voyah Free modelinin Türkiye'de üretilebileceğine işaret edilirken, Türkiye pazarına uzun vadeli ve kalıcı bir giriş hedeflendiği vurgulandı. Bu kapsamda yerli üretim alternatifinin aktif şekilde değerlendirildiği belirtildi. Yakın dönemde Türkiye yollarına çıkması planlanan Voyah Free REV 318 hibrit model için somut adımın ilerleyen günlerde atılması planlanıyor. Türkiye'de bulunan Çinli teknik heyetle birlikte fizibilite çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, sürece ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

#4
Foto - Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak "Türkiye" hamlesi! Heyecanla duyurdular

Yerli üretimi planlanan Voyah Free REV 318, menzil uzatıcı hibrit (EREV) teknolojisiyle öne çıkıyor. Modelde, bataryayı şarj etmek üzere görev yapan 150 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor bulunurken, tekerleklere gücü 268 beygir ve 410 Nm tork üreten elektrik motoru iletiyor. 43 kWsa kapasiteli bataryaya sahip olan araç, Çin'de kullanılan CLTC standartlarına göre 318 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Voyah Free REV 318, Çin pazarındaki en uzun elektrikli menzile sahip EREV modelleri arasında yer alıyor. Toplam menzil ise yaklaşık 1.428 kilometre olarak açıklanıyor.

#5
Foto - Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak "Türkiye" hamlesi! Heyecanla duyurdular

Modelin Çin'deki başlangıç fiyatı 31 bin 550 dolar seviyesinde bulunurken, Türkiye'de olası yerli üretimin fiyatlara nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

