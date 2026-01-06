Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak “Türkiye” hamlesi! Heyecanla duyurdular
Türkiye pazarına Marcar temsilciliğiyle giriş yapmasına rağmen mevzuat engeline takılan Voyah, rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Markanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Voyah Free REV 318, yerli üretimi planlanan hibrit aracımız Türkiye'de yola çıkmaya hazırlanıyor" ifadelerine yer verildi. Toplam menzili 1428 kilometre olarak açıklanan aracın Çin'deki satış fiyatı 31 bin 550 dolar seviyesinde bulunurken, Türkiye satış fiyatının ne olacağı ise merak konusu.