  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
8
Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

2023-10-22 15:52:56
Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS Filo distribütörlüğünde Türkiye satışlarına başladı. 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan toplamda 6 modelin satışı ilk etapta 7 yetkili satıcıyla gerçekleştirilecek. DFSK Motor’un 1 milyon 175 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip SUV modelleri yüksek standart donanımları, farklı tasarımları, yüksek verimlilik sunan motorları ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor. Bununla birlikte DFSK Motor, 675 bin TL’den başlayan geniş ticari araç ürün gamıyla her türlü beklentiye yanıt verecek modelleri Türk kullanıcılarıyla buluşturuyor.

#1
Foto - Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

DFSK’nın “Değişimi Fark et Sıra dışı Kal” mottosuyla Türkiye otomotiv sektörüne girişi dolayısıyla düzenlenen lansmanda konuşma yapan DFSK Türkiye CEO’su Hakan Şahsuvaroğlu, dayanıklılık, verimlilik ve ulaşılabilir fiyat avantajıyla bu segmentlerdeki rekabete farklı bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şahsuvaroğlu, binek modellerin yanında, tamamı Euro 6 regülasyonlarına uygun ticari araçlarla, Türkiye pazarına Çin üzerinden 6 farklı ürün gamı ile güçlü bir giriş yaptıklarını da kaydederek “Buna paralel olarak bayi yapılanmamız da sürüyor. Yoğun bir talep alıyoruz. Emin adımlarla bayi ağımızın ülkemizin her bölgesinde yer alacak şekilde bir yapılanma içinde olacağız. İlk etapta, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Denizli ve Diyarbakır’da olmak üzere 7 yetkili satıcı ve 21 servis noktası ile start veriyoruz. 2024 yılında bayi sayımızı 12’ye, servis noktamızı da 40’a çıkaracağız” dedi.

#2
Foto - Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

DFSK’nın bağlı olduğu Dongfeng Motor Corporation’ın yaklaşık 30 milyar Euro değerinde toplam varlığa ve 176 bin çalışana sahip olduğunu da söyleyen Şahsuvaroğlu şöyle konuştu; “Binek otomobiller, ticari araçlar, yeni enerji araçları, motorlar, otomotiv bileşenleri ve otomotiv sektöründeki yatay operasyonlar gerçekleştiren Dongfeng Motor’un yıllık iş ölçeği 3 milyon 800 bin aracı aşmaktadır. Grubun en önemli parçalarından biri olan DFSK ise global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaşmıştır. En üst seviyede müşteri memnuniyeti ve yüzde 100 yedek parça bulunurluğu sunmayı hedefliyoruz. Geçmişte yaptığımız işlerden dolayı biz müşterinin ne beklediğini, bu işin hassasiyet içeren noktalarını çok iyi biliyoruz. Kısaca söylemek gerekirse 360 derecelik bir planlama yapmış durumdayız. Bunun yanında elektrikli araçlarımız için konusunda uzman bir ekip getirerek ilk etapta altı ay kendi ekiplerimizi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de bütün servislerimiz bu eğitimleri alacaklar. Ayrıca binek araçlarımızda 7 Yıl / 150.000 km olacak şekilde garanti sunuyor olacağız.”

#3
Foto - Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

DFSK Genel Müdür Yardımcısı Du Xianjun da yaptığı konuşmada Türkiye pazarının DFSK için hayati önem taşıyan stratejik bir pazar olduğunu söyleyerek “Bu açıdan baktığımızda Türkiye'yi Avrupa'nın merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Planlarımızdan biri Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak. Grup olarak baktığımızda Türkiye en önemli aday ülkeler arasında öne çıktığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu. 2005 yılından itibaren DFSK mini ticari araçları toplu ihracata başladığını da sözlerine ekleyen Xianjun “DFSK 2007 yılında AB sertifikası alarak AB sertifikasyonunu geçen ve Avrupa pazarına toplu ihracat yapan ilk Çinli otomotiv markalarından biri olmuştur. DFSK olarak iş ortaklarımızla yakın iş birliğine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize en iyi otomobil satın alma deneyimini yaşamalarını sağlamak için profesyonel eğitim ve satış sonrası hizmet de sağlıyoruz. Yerel ortaklarımızla stratejik ortaklığımızı derinleştirmeyi ve Türkiye pazarına çok daha çeşitli ürünler getirmeyi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı ve karşılıklı başarıya ulaşmayı umuyoruz” dedi.

#4
Foto - Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

DFSK Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu da DFSK Türkiye’nin binek araçlarda giriş modellerinin C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 ve Fengon 5 olduğunu söyleyerek “Fengon 500, diğer tüm modellerimiz gibi zengin donanımı, farklı tasarımı ve işçilik kalitesiyle öne çıkacak. Binek ürün gamımızın ikinci modeli ise, tasarımıyla ilk bakışta etkileyici olan Fengon 5 olacak. Binek araçların yanı sıra ticari araç segmentinde de çok iddialıyız. Ticari araçlarda iddiamızı gerçeğe dönüştürerek iki elektrikli ve iki 1.5 litre benzinli ticari aracımızı da pazara sunacağız. Türkiye pazarında özellikle elektrikli ticari araçlarımızın neredeyse hiçbir rakibi olmadığını belirtmek isterim. Sektörde liderliğe ulaşma hedefimiz doğrultusunda, bu segmentteki varlığımızı genişletmeyi ve ayrıca servis ağımızı da geliştirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında DFSK’nın Türkiye’de üretim tesisi kurması için gerekli altyapıyı oluşturacak adımlar atacağız. Türkiye Çinliler için kültürel ve yapısal olarak bulunmaz fırsatlar sunuyor. Ayrıca Türkiye’nin sağladığı yatırım imkanlarından dolayı da Çinli üreticiler ülkemize diğer ülkelere nazaran çok daha sıcak bakıyorlar” diye konuştu. Şahsuvaroğlu şunları söyledi;

#5
Foto - Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

“Türkiye pazarına sunduğumuz benzinli ve elektrikli ticari araçlarımız ile de çevreci ve ekonomik bir çözüm sunarak müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olacak. Türkiye’de lansmanla birlikte 290 kilometre civarında menzil sunan tek kabin tam elektrikli EC31 pick-up modelini Türkiye’deki tek elektrikli kamyonet olarak sunacağız. Bununla birlikte yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelimiz de büyük ilgi görecek. Elektrikli modellimizde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra yine 5 yıl 120 bin km de batarya garantisi sağlıyoruz. Bununla birlikte 2024 yılında da model atağımız devam edecek. Kademeli olarak yeni modellerimizi getirerek ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Ayrıca SUV Fengon 600 ile plug-in hibrit teknolojisine sahip E5 SUV modellerimiz de sunacağımız yeniliklerden olacak. Bu lansmanla birlikte ve mevcut modellere yeni modellerin katılması ile ilk etapta 2024 yılı sonuna kadar Türkiye geneli satış hedefimizi yüzde 75’i binek, yüzde 25’i de hafif ticari olmak üzere 5.000 adet olarak belirledik.”

#6
Foto - Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

DFSK Motor, iki benzinli SUV modeli Türk kullanıcılarıyla buluşturarak Türkiye’ye iddialı bir giriş yaptı. DFSK’nın ilk modeli, C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 oldu. Rekabetin yoğun olduğu segmentte panoramik açılabilir cam tavan, nappa deri döşemeler gibi yüksek donanımı, şık tasarımı, kullanışlı yaşam alanı, geniş iç hacmi ve verimli motoruyla öne çıkan DFSK Fengon 500, 1 milyon 175 bin TL’lik lansmana özel fiyatla sunuluyor. 4385 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2655 mm aks aralığına sahip Fengon 500, 1.5 litrelik benzinli motoru, CVT otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 114 HP güce ve 147 Nm tork üreten Fengon 500, her koşulda yüksek verimlilik ve performansı birleştirmeyi başarıyor.

#7
Foto - Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

DFSK’nın Türkiye’de sunduğu ikinci SUV modeli ise sportif tasarımıyla ilk bakışta farklı olduğunu kanıtlayan ve 1.590.000 TL’lik fiyatla pazara giriş yapan Fengon 5 oldu. Doğadan ilham alan ve estetik anlayışını yüksek sürüş deneyimiyle buluşturan yeni nesil Coupe SUV Fengon 5, Full-Led aydınlatmaları, 18 inç jantları, panoramik açılabilir cam tavanı, napa deri kaplamaları gibi özelliklerle öne çıkıyor. 148 HP güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litrelik benzinli motorla donatılan Fengon 5, CVT otomatik şanzımanla eşleştirildi. Binek araçlarında 7 yıl 150 bin kilometre garanti sunan DFSK, bu garanti hizmetiyle araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin de altını çiziyor. Binek otomobillerinin yanı sıra Türkiye pazarına elektrikli ve benzinli motora sahip ticari araçlarıyla da güçlü bir giriş yapan DFSK, en baştan itibaren dört farklı model ile geniş bir ticari ürün yelpazesi sunuyor. Ticari araç segmentinde Türkiye’de en önemli oyunculardan biri olmayı hedefleyen DFSK, bu kapsamda iki elektrikli ticariyi de müşterileriyle buluşturuyor. 1.140.000 TL’den satışa sunulan DFSK EC31 Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti olarak öne çıkıyor. Tek şarjla 290 kilometreye varan menziller sunan EC31 pick-up, minimalist tasarımı, pratiklik ve kolay kullanım ile birleştiriyor. DC şarj ile 2 saatte tamamen şarj olabilen EC31, 38.7 kWh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte DFSK, yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelini de lansmanla birlikte satışa sunmaya başladı. 1.150.000 TL’den başlayan fiyatlara sahip EC35, 300 kilometre kadar menzil sunarken 4.9 metreküplük taşıma alanıyla ideal bir lojistik aracı olarak dikkat çekiyor. 60 kW güç, 200 Nm tork değerlerine sahip EC35 geri görüş kamerası gibi donanımlarıyla da dar alanlarda şehir içerisindeki manevraları kolaylaştırıyor. DFSK markası, elektrikli modellerde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra 5 yıl 120 bin kilometre de batarya garantisi sağlıyor. DFSK elektrikli ticari araçlarına ek olarak 675.000 TL fiyata sahip 1.5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 pick-up ve 720.000 TL fiyata sahip çift kabin C32 pick-up modellerini de satışa sundu. 114 HP ve 147 Nm torka sahip benzinli ticari araçlar, düşük yakıt tüketimi, yüksek performansı, verimli taşıma kapasitesi ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. DFSK, benzinli ticarilerinde ise, 4 yıl/100 bin kilometre garanti sunuyor. Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar
Dünya

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de çok büyük gerilim tavan yaparken tırmanıyor. Çin'den flaş bir hamle dünyayı şok etti: ABD'nin Doğu Akdeniz'e uç..
İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki:
Dünya

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16'ncı gününde devam ederken Başbakan Netanyahu'nun askeri üssü ziyareti sırasında İsrailli bir askerin..
Hamas tarafından kaçırılan anne-kız serbest bırakıldı! Ülkenin devlet başkanı Katar'a teşekkür etti
Dünya

Hamas tarafından kaçırılan anne-kız serbest bırakıldı! Ülkenin devlet başkanı Katar'a teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze’ye kaçırdığı ABD vatandaşı anne-kızı serbest bırakmasında Katar’ı sebep göstererek teşekkür ..
Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Gündem

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Haaretz gazetesi dün baş yazısında Hamas'ın başlattığı saldırıyı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik eleştirerek, Netanyahu'nun Filistinli..
Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam
Ekonomi

Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kara kış hazırlıkları kapsamında Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu h..
22 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (22 Ekim 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23