Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

DFSK’nın Türkiye’de sunduğu ikinci SUV modeli ise sportif tasarımıyla ilk bakışta farklı olduğunu kanıtlayan ve 1.590.000 TL’lik fiyatla pazara giriş yapan Fengon 5 oldu. Doğadan ilham alan ve estetik anlayışını yüksek sürüş deneyimiyle buluşturan yeni nesil Coupe SUV Fengon 5, Full-Led aydınlatmaları, 18 inç jantları, panoramik açılabilir cam tavanı, napa deri kaplamaları gibi özelliklerle öne çıkıyor. 148 HP güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litrelik benzinli motorla donatılan Fengon 5, CVT otomatik şanzımanla eşleştirildi. Binek araçlarında 7 yıl 150 bin kilometre garanti sunan DFSK, bu garanti hizmetiyle araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin de altını çiziyor. Binek otomobillerinin yanı sıra Türkiye pazarına elektrikli ve benzinli motora sahip ticari araçlarıyla da güçlü bir giriş yapan DFSK, en baştan itibaren dört farklı model ile geniş bir ticari ürün yelpazesi sunuyor. Ticari araç segmentinde Türkiye’de en önemli oyunculardan biri olmayı hedefleyen DFSK, bu kapsamda iki elektrikli ticariyi de müşterileriyle buluşturuyor. 1.140.000 TL’den satışa sunulan DFSK EC31 Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti olarak öne çıkıyor. Tek şarjla 290 kilometreye varan menziller sunan EC31 pick-up, minimalist tasarımı, pratiklik ve kolay kullanım ile birleştiriyor. DC şarj ile 2 saatte tamamen şarj olabilen EC31, 38.7 kWh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte DFSK, yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelini de lansmanla birlikte satışa sunmaya başladı. 1.150.000 TL’den başlayan fiyatlara sahip EC35, 300 kilometre kadar menzil sunarken 4.9 metreküplük taşıma alanıyla ideal bir lojistik aracı olarak dikkat çekiyor. 60 kW güç, 200 Nm tork değerlerine sahip EC35 geri görüş kamerası gibi donanımlarıyla da dar alanlarda şehir içerisindeki manevraları kolaylaştırıyor. DFSK markası, elektrikli modellerde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra 5 yıl 120 bin kilometre de batarya garantisi sağlıyor. DFSK elektrikli ticari araçlarına ek olarak 675.000 TL fiyata sahip 1.5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 pick-up ve 720.000 TL fiyata sahip çift kabin C32 pick-up modellerini de satışa sundu. 114 HP ve 147 Nm torka sahip benzinli ticari araçlar, düşük yakıt tüketimi, yüksek performansı, verimli taşıma kapasitesi ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. DFSK, benzinli ticarilerinde ise, 4 yıl/100 bin kilometre garanti sunuyor. Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.