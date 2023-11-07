Çinli marka rekor üstüne rekor kırıyor!

Chery’nin ürünlerindeki üstün rekabet gücü, markanın sağlam teknolojik temelinden geliyor. Chery Group ekim ayında “Ulaşılabilir Teknoloji”, “Chery Teknoloji Günü 2023” etkinliklerinde teknolojik yatırımlarını ve başarılarını küresel kullanıcılarıyla paylaştı. Chery, “Yao Guang 2025” stratejisi çerçevesinde, platform mimarisi, çipler, yüksek verimli hibrit motorlar, hidrojen teknolojisi, elektrikli güç-aktarma sistemleri, bataryalar, akıllı etkileşim, otonom sürüş ve akıllı bulut platformları dahil olmak üzere 19 temel teknolojide önemli iyileştirmeler yaptı. Bu ilerlemeler, “Güvenlik, Enerji Tüketimi, Alan, Akıllı Kabin ve Akıllı Sürüş” gibi alanlarda dünya standartlarında beş teknolojik avantaj sağladı ve böylece yeni çağda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir teknolojik değer ve inovasyon zinciri oluşturdu. Çevre dostu ve düşük karbonlu kalkınmayı uygulamak ve küresel kurumsal sorumlulukları üstlenmek Chery'nin gelişimini hızlandırma sorumluluğunun temelini oluşturuyor. Chery ekim ayında, 2023 “Chery Teknoloji Günü” sırasında “Bir Yerde, Bir Yer İçin” küresel kazan-kazan ve paylaşım konseptini paylaştı.