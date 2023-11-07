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Otomotiv
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Çinli marka rekor üstüne rekor kırıyor!

2023-11-07 16:22:47
Çinli marka rekor üstüne rekor kırıyor!

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery, kırdığı satış rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Chery Group, ekim ayında gerçekleştirdiği 200 bin 313 adetlik satışla ilk kez bir aylık dönemde 200 bin adet barajını aştı.

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Foto - Çinli marka rekor üstüne rekor kırıyor!

Chery Group, geçtiğimiz 4 ay boyunca da sürekli olarak 150 bin, 170 bin, 190 bin adetlik aylık satış rakamlarıyla ivmesini sürekli artırmıştı. Chery Group, yılın ilk 10 aylık döneminde yıllık yüzde 41,6 büyüme kaydederek 1 milyon 453 bin 550 araç satışı gerçekleştirdi. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, Çin binek otomobil perakende satışlarının ekim ayında yıllık yüzde 9,5 artışla yaklaşık 2 milyon 20 bin adede ulaştığı tahmin ediliyor. Chery Group’un genel satışları dışında farklı binek otomobil markalarının satışları da yüzde 50’yi aşan bir büyüme göstererek endüstri ortalamasını 5 kattan fazla geride bıraktı ve üstün bir performans sergiledi. Tek başına Chery markası, ekim ayında yıllık yüzde 50,3 artışla 140 bin 360 araç sattı. Ocak-ekim döneminde ise satışlar, yıllık yüzde 35,8 artışla 1 milyon 49 bin 734 adet oldu. Bu da Chery markasının ilk kez milyon adedi aşması anlamına geliyor. Sırasıyla aylık 22 bin 987 ve 26 bin 224 adet satışla TIGGO 8 ve TIGGO 7, grubun satış büyümesine yön vererek markanın yıldız modelleri olarak öne çıktı.

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Foto - Çinli marka rekor üstüne rekor kırıyor!

Chery’nin ürünlerindeki üstün rekabet gücü, markanın sağlam teknolojik temelinden geliyor. Chery Group ekim ayında “Ulaşılabilir Teknoloji”, “Chery Teknoloji Günü 2023” etkinliklerinde teknolojik yatırımlarını ve başarılarını küresel kullanıcılarıyla paylaştı. Chery, “Yao Guang 2025” stratejisi çerçevesinde, platform mimarisi, çipler, yüksek verimli hibrit motorlar, hidrojen teknolojisi, elektrikli güç-aktarma sistemleri, bataryalar, akıllı etkileşim, otonom sürüş ve akıllı bulut platformları dahil olmak üzere 19 temel teknolojide önemli iyileştirmeler yaptı. Bu ilerlemeler, “Güvenlik, Enerji Tüketimi, Alan, Akıllı Kabin ve Akıllı Sürüş” gibi alanlarda dünya standartlarında beş teknolojik avantaj sağladı ve böylece yeni çağda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir teknolojik değer ve inovasyon zinciri oluşturdu. Çevre dostu ve düşük karbonlu kalkınmayı uygulamak ve küresel kurumsal sorumlulukları üstlenmek Chery'nin gelişimini hızlandırma sorumluluğunun temelini oluşturuyor. Chery ekim ayında, 2023 “Chery Teknoloji Günü” sırasında “Bir Yerde, Bir Yer İçin” küresel kazan-kazan ve paylaşım konseptini paylaştı.

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Foto - Çinli marka rekor üstüne rekor kırıyor!

Chery, dünya genelinde 40 ülke ve bölgeden 600’ün üzerinde uluslararası basın mensubu ve küresel kullanıcının katıldığı 2023 Küresel Otomotiv Ekoloji Fuarı'nı gerçekleştirdi ve dünya genelinde 2 bin sürücüyü “Kamu Yararına Sürüş” gerçekleştirmeye ve çevre dostu koruma konseptini uygulamaya davet etti. Ayrıca Chery, Çin, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye de dâhil olmak üzere dünya genelinde çocuklara yönelik eğitim projelerini desteklemek üzere UNICEF'e (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) 6 milyon dolar bağış yaptı. Chery ayrıca IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile birlikte dünyanın korunmasız ortamlarının korunmasını teşvik eden ve sorumluluk ve sevgiyle birlikte sıcaklık ve umut dağıtan bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Chery markası bu yılın 4’üncü çeyreğinde, TIGGO 8 ve TIGGO 7 modellerinin yurt dışı pazarlarındaki satışlarını desteklemeye devam edecek. Ayrıca, kapsamlı yeni enerji ve küresel bilgi akışı yoluyla grubun satış performansında sürekli büyüme sağlamaya yönelik geliştirme stratejisiyle uyumlu olarak yeni enerji ürünlerinin dağıtımını güçlendirecek.

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