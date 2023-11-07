Çinli marka rekor üstüne rekor kırıyor!

Chery Group, geçtiğimiz 4 ay boyunca da sürekli olarak 150 bin, 170 bin, 190 bin adetlik aylık satış rakamlarıyla ivmesini sürekli artırmıştı. Chery Group, yılın ilk 10 aylık döneminde yıllık yüzde 41,6 büyüme kaydederek 1 milyon 453 bin 550 araç satışı gerçekleştirdi. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, Çin binek otomobil perakende satışlarının ekim ayında yıllık yüzde 9,5 artışla yaklaşık 2 milyon 20 bin adede ulaştığı tahmin ediliyor. Chery Group’un genel satışları dışında farklı binek otomobil markalarının satışları da yüzde 50’yi aşan bir büyüme göstererek endüstri ortalamasını 5 kattan fazla geride bıraktı ve üstün bir performans sergiledi. Tek başına Chery markası, ekim ayında yıllık yüzde 50,3 artışla 140 bin 360 araç sattı. Ocak-ekim döneminde ise satışlar, yıllık yüzde 35,8 artışla 1 milyon 49 bin 734 adet oldu. Bu da Chery markasının ilk kez milyon adedi aşması anlamına geliyor. Sırasıyla aylık 22 bin 987 ve 26 bin 224 adet satışla TIGGO 8 ve TIGGO 7, grubun satış büyümesine yön vererek markanın yıldız modelleri olarak öne çıktı.