Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

'OLASI MARMARA DEPREMİNİN AYAK İZİ DEĞİL' - Prof. Dr. Haluk Özener (Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi): Bu depremin Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde tali bir fayda meydana geldiğini düşünüyoruz. En fazla 2.6 büyüklüğünde olmak üzere 9 artçı oldu. Beklenen Marmara depreminin ayak izi demek doğru değil. Marmara’da büyük deprem tehlikesi her zaman var. Yıllık istatistiklere göre Marmara Denizi içinde her yıl 4-5 tane 4 ve üzeri deprem oluyor, dolayısıyla bu depremi de Marmara’nın normal sismik aktivitesi içinde değerlendirmek mümkün. Ne olursa olsun, yer kabuğu her yıl 2-2.5 cm kayma yapıyor, bu bölgede enerji birikiyor. Olası Marmara depremi tehlikesi aynı şekilde devam ediyor. Bu depremler, beklenen büyük depremin stresini azaltacak boyutta değil. Bir 7’lik depremin enerjisini rahatlatmak için 1 milyon tane 3’lük deprem olması gerekir.