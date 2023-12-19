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Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

2023-12-19 09:21:51
Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

Marmara Denizi’nde, Yalova, Çınarcık açıklarında pazar akşamı 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Milliyet’in konuştuğu uzmanlar, İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremin beklenen Marmara depreminin öncüsü olmadığını ancak stresi de azaltmadığını söylüyor.

#1
Foto - Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

Marmara Denizi’nde Yalova’nın Çınarcık ilçesinin pazar akşamı 8.5 km açıklarında ve 11.1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi ve paniğe neden oldu. Depremin olası Marmara depremini tetikleme potansiyeli tartışma konusu oldu. Milliyet önde gelen yer bilimi uzmanlarına depremin olası etkisini sordu.

#2
Foto - Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

'BEKLENEN DEPREMİN STRESİNİ AZALTMAZ' - Prof. Dr. Okan Tüysüz (İstanbul Teknik Üniversitesi): Kuzey Anadolu Fayı tek bir fay değil, büyük deprem yaratan ana kol ile ona eşlik eden ve daha küçük depremler üreten çok sayıda yan kollardan oluşuyor ve bu fayların hepsi deprem üretiyor. 4.1 büyüklüğünde son deprem de Çınarcık Çukurluğu dediğimiz bu yan kollardan birinde gerçekleşti. O nedenle herkesin merak ettiği büyük Marmara depreminin öncüsü olduğunu söyleyemeyiz. Bize ana kol kenarında yer alan çok sayıda faydan birinde birinin kırıldığını, dolayısıyla bölgede stresin mevcut olduğunu gösterir. Peki bu deprem beklenen büyük depremin stresini azaltır mı? Hayır. 5 büyüklüğünde bir depremin stresini azaltmak için 4 büyüklüğünde yaklaşık 1000 deprem olması gerekir. Dolayısıyla aralarında stres azaltma ilişkisi kuramayız.

#3
Foto - Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

'BİRBİRLERİNİ TETİKLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL' - Prof. Dr. Şükrü Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi): 4.1 büyüklüğündeki deprem, elbette büyüklüğü itibariyle tehlike yaratacak bir deprem değil ancak yeri itibariyle dikkat çekici. Biliyorsunuz 1999 Kocaeli depremi İzmit Körfezi boyunca devam edip Yalova açıklarında bitmişti. Dolayısıyla 4.1’lik depremin meydana geldiği o uç gerilim ucudur. Bu nedenle yeri itibariyle dikkat çekicidir, gözlemlenmelidir. Tabii ki beklenen büyük depremin öncüsü demek çok spekülatif olur. Sadece bölgenin canlı ve dinamik olduğunu göstermesi açısından önemli. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen Gemlik Körfezi merkezli 5.1’lik depremle de ilgisi yok, onu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Güney Marmara’nın deprem potansiyeli kuzeyden farklı ve birbirini tetiklemesi mümkün değil.

#4
Foto - Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

'OLASI MARMARA DEPREMİNİN AYAK İZİ DEĞİL' - Prof. Dr. Haluk Özener (Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi): Bu depremin Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde tali bir fayda meydana geldiğini düşünüyoruz. En fazla 2.6 büyüklüğünde olmak üzere 9 artçı oldu. Beklenen Marmara depreminin ayak izi demek doğru değil. Marmara’da büyük deprem tehlikesi her zaman var. Yıllık istatistiklere göre Marmara Denizi içinde her yıl 4-5 tane 4 ve üzeri deprem oluyor, dolayısıyla bu depremi de Marmara’nın normal sismik aktivitesi içinde değerlendirmek mümkün. Ne olursa olsun, yer kabuğu her yıl 2-2.5 cm kayma yapıyor, bu bölgede enerji birikiyor. Olası Marmara depremi tehlikesi aynı şekilde devam ediyor. Bu depremler, beklenen büyük depremin stresini azaltacak boyutta değil. Bir 7’lik depremin enerjisini rahatlatmak için 1 milyon tane 3’lük deprem olması gerekir.

#5
Foto - Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

'DOĞU MARMARA'DA YOĞUNLAŞTI' - Prof. Dr. Cenk Yaltırak (İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi): “Doğu Marmara Fayı üzerinde yaşanan depremi 1.9, 1.5 ve 2.6 büyüklüğünde depremler izlemiştir. Bu depremler 2015 yılından bu yana süregelen deprem aktivitesinin bir devamıdır. Bu tür depremlerin ne anlama geldiğini izleyen bir merkez bulunmamaktadır. Söz konusu küçük deprem serisinin hakkında yapılacak her yorum spekülatiftir. Sadece haritada görüleceği gibi bu depremlerin çoğu uzun zamandır Doğu Marmara fayı etrafında yoğunlaşmaktadır.”

#6
Foto - Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?

GÜMÜŞHANE'DE İKİ GÜNDE İKİ DEPREM Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde önceki gün saat 01.15’te 4.3 büyüklüğünde, 15 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey kolu olan Kelkit-Aşkale-Erzurum istikametinde uzanan fay segmenti üzerinde geliştiğini belirterek, “Bu segment uzun zamandan beri gerilme biriktiren bir sismik boşluğa karşılık geldiğinden tedirgin edicidir” dedi. Kelkit, dün gece saat 23.23’te de 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

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