Çin karadaki madenleri kuruttu gözünü denizlere dikti

Ticari ölçekli deniz yatağı madenciliğine olan ilgi son yıllarda artış gösteriyor. Japonya, Belçika, Kanada ve Norveç gibi ülkeler, derin deniz madenciliği teknolojilerini kendi ulusal yetki alanları içerisinde aktif olarak araştırıyor ve test ediyor. Ancak derin deniz madenciliğinin olası çevresel etkileri birçok tartışmaya ve endişeye de neden oluyor.