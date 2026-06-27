BYD Türkiye'ye yanlışın büyüğünü yaparken Çinli Cao Kejian 'kurduk' diyerek duyurdu

Açılış töreninde konuşan Kaishan Group Yönetim Kurulu Başkanı Cao Kejian, altı yılı aşkın süredir Çanakkale ve Manisa'da jeotermal enerji santrali inşa ettiklerini ve Ege Bölgesi ve İzmir'i yakından tanıdığını söyledi. Grubun kompresör imalatıyla ilgili bölümü hakkında bilgi veren Kaishan, 18 fabrikada üretim yaptıklarını, ABD'de de üretim ve Ar-Ge merkezleri bulunduğunu ifade etti. Üretimin tamamını ihraç edecekleri İzmir'deki fabrikanın yalnızca bir montaj tesisi olmadığını vurgulayan Kejian, çok sayıda ekipman ve parçanın Türkiye'deki tedarikçilerden karşılandığını söyledi.