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Ekonomi
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BYD Türkiye'ye yanlışın büyüğünü yaparken Çinli Cao Kejian 'kurduk' diyerek duyurdu

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BYD Türkiye'ye yanlışın büyüğünü yaparken Çinli Cao Kejian 'kurduk' diyerek duyurdu

Çin'in küresel sanayi devlerinden Kaishan Group, Türkiye'de dev bir yatırıma imza attı. Şirketin patronu Cao Kejian'den yatırımla ilgili önemli açıklamalar geldi.

#1
Foto - BYD Türkiye'ye yanlışın büyüğünü yaparken Çinli Cao Kejian 'kurduk' diyerek duyurdu

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Çin'in küresel sanayi devlerinden Kaishan Group, Türkiye'deki ilk üretim yatırımını İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) tamamlayarak kompresör fabrikasını hizmete açtı. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve 20 bin metrekare alanda üretime başlayan tesis, grubun Türkiye'deki ilk fabrikası olurken, Kaishan yönetimi ikinci yatırımını da İZBAŞ'ta gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

#2
Foto - BYD Türkiye'ye yanlışın büyüğünü yaparken Çinli Cao Kejian 'kurduk' diyerek duyurdu

Jeotermal enerji sondaj ekipmanları üretimine yönelik planlanan ikinci fabrikanın da devreye girmesiyle Kaishan'ın İZBAŞ yatırımlarının toplam büyüklüğünün 40 milyon dolara ulaşması bekleniyor. İki fabrikada üretilecek ürünlerin tamamı ihraç edilirken, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

#3
Foto - BYD Türkiye'ye yanlışın büyüğünü yaparken Çinli Cao Kejian 'kurduk' diyerek duyurdu

Açılış töreninde konuşan Kaishan Group Yönetim Kurulu Başkanı Cao Kejian, altı yılı aşkın süredir Çanakkale ve Manisa'da jeotermal enerji santrali inşa ettiklerini ve Ege Bölgesi ve İzmir'i yakından tanıdığını söyledi. Grubun kompresör imalatıyla ilgili bölümü hakkında bilgi veren Kaishan, 18 fabrikada üretim yaptıklarını, ABD'de de üretim ve Ar-Ge merkezleri bulunduğunu ifade etti. Üretimin tamamını ihraç edecekleri İzmir'deki fabrikanın yalnızca bir montaj tesisi olmadığını vurgulayan Kejian, çok sayıda ekipman ve parçanın Türkiye'deki tedarikçilerden karşılandığını söyledi.

#4
Foto - BYD Türkiye'ye yanlışın büyüğünü yaparken Çinli Cao Kejian 'kurduk' diyerek duyurdu

İZBAŞ'ta gördükleri iş birliği ortamından memnun olduklarını belirten Kejian, ikinci yatırımlarını da yine aynı bölgede gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. KCA Amerika Fabrikası Genel Müdürü Dave George ise Türkiye'de üretilecek kompresörlerin güçlü satış ağı sayesinde başta ABD olmak üzere dünya pazarlarına ihraç edileceğini dile getirdi.

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