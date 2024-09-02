2024-09-02 13:37:17 Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara
Çıldır Gölü'nün güzelliği gün batımıyla birleşince ortaya mest eden bir manzara çıktı.
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Çıldır Gölü'nün güzelliği gün batımıyla birleşince ortaya mest eden bir manzara çıktı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük gölleri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Çıldır Gölü her mevsimde farklı bir güzellik sunan, özellikle kış aylarında benzersiz bir atmosfere bürünen bir destinasyon.
Bahar ve yaz aylarında gölü ziyaret etmek, yemyeşil yaylalar arasında dolaşmak ve sarı sazan balığının tadına bakmak harika bir deneyim sunuyor.
Kocaeli ve Yalova'dan gelen vatandaşlar çıldır Gölü'nü ziyaret ederek, sakin ve doğal bir ortamda sarıbalığın tadına bakarak daha sonrasında günbatımı manzarasını seyretmenin keyfini yaşıyor.
Özgür Furkan Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte Çıldır Gölü'nü ziyaret ettiklerini ve bu eşsiz manzaranın tadını çıkardıklarını söyledi.
Yıldız, "Aile ziyareti için memleketimizdeyiz. Günbatımında gölün ayrı bir güzelliğe büründüğünü söylediler. Biz de bu ana şahitlik ettik ve dron ile bu eşsiz manzaranın çekimini yaptık" dedi.
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