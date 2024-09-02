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Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

2024-09-02 13:37:17
Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

Çıldır Gölü'nün güzelliği gün batımıyla birleşince ortaya mest eden bir manzara çıktı.

#1
Foto - Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük gölleri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

Çıldır Gölü her mevsimde farklı bir güzellik sunan, özellikle kış aylarında benzersiz bir atmosfere bürünen bir destinasyon.

#3
Foto - Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

Bahar ve yaz aylarında gölü ziyaret etmek, yemyeşil yaylalar arasında dolaşmak ve sarı sazan balığının tadına bakmak harika bir deneyim sunuyor.

#4
Foto - Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

Kocaeli ve Yalova'dan gelen vatandaşlar çıldır Gölü'nü ziyaret ederek, sakin ve doğal bir ortamda sarıbalığın tadına bakarak daha sonrasında günbatımı manzarasını seyretmenin keyfini yaşıyor.

#5
Foto - Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

Özgür Furkan Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte Çıldır Gölü'nü ziyaret ettiklerini ve bu eşsiz manzaranın tadını çıkardıklarını söyledi.

#6
Foto - Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

Yıldız, "Aile ziyareti için memleketimizdeyiz. Günbatımında gölün ayrı bir güzelliğe büründüğünü söylediler. Biz de bu ana şahitlik ettik ve dron ile bu eşsiz manzaranın çekimini yaptık" dedi.

#7
Foto - Çıldır Gölü'nde hayran bırakan manzara

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