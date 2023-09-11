2023-09-11 11:56:52 Çikolata diye meğer bunu yiyormuşuz! Böyle sahtekârlık görülmedi! Her yerde satılıyor, aman dikkat
Yaklaşık son 2 yıldır yüksek enflasyon ve döviz kurunun artması nedeniyle gıda ürünlerinin üretiminde maliyetlerde aşırı yükselme yaşandı. Ucuza çikolata satmak isteyen sahtekarların çikolata yerine çikolataya çok benzeyen ve peynir altı suyundan imal edilen kokolin kullandıkları ortaya çıktı. İşte detaylar... Bu yıl 31. kez düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na yerli ve yabancı birçok gıda şirketi katılıyor. Şirketler burada inovatif ürünlerini sergilerken, gıdalarda kullanılan ürünlere de dikkat çekiyor.