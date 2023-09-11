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Çikolata diye meğer bunu yiyormuşuz! Böyle sahtekârlık görülmedi! Her yerde satılıyor, aman dikkat

2023-09-11 11:56:52
Çikolata diye meğer bunu yiyormuşuz! Böyle sahtekârlık görülmedi! Her yerde satılıyor, aman dikkat

Yaklaşık son 2 yıldır yüksek enflasyon ve döviz kurunun artması nedeniyle gıda ürünlerinin üretiminde maliyetlerde aşırı yükselme yaşandı. Ucuza çikolata satmak isteyen sahtekarların çikolata yerine çikolataya çok benzeyen ve peynir altı suyundan imal edilen kokolin kullandıkları ortaya çıktı. İşte detaylar... Bu yıl 31. kez düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na yerli ve yabancı birçok gıda şirketi katılıyor. Şirketler burada inovatif ürünlerini sergilerken, gıdalarda kullanılan ürünlere de dikkat çekiyor.

#1
Foto - Çikolata diye meğer bunu yiyormuşuz! Böyle sahtekârlık görülmedi! Her yerde satılıyor, aman dikkat

Çikolata Uzmanı Elif Aslı Yıldız, çikolata benzeri ürünlerin zararlı olduğuna dikkat çekti. Elif Aslı Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi: "İnsan sağlığını tehdit eden, çikolata dahi diyemeyeceğimiz kokolini çikolata diye satıyorlar. Kokolin; içinde süt yerine peynir altı suyu tozu barındıran, kakao yağı yerine margarin, kakao yerine kakao tozu barındıran çikolata benzeri bir tatlıdır. Bu ürüne, çikolatanın kalitesini belirlemede önemli rol oynayan kakao yağını bulundurmadığından dolayı kokolin ismi verilir. Bu da insan sağlına zararlı bir üründür."

#2
Foto - Çikolata diye meğer bunu yiyormuşuz! Böyle sahtekârlık görülmedi! Her yerde satılıyor, aman dikkat

Çikolata yerine ucuz maliyetli kokolin ürününü sattıklarını belirten Elif Aslı Yıldız, şöyle konuştu: "Çikolata alınırken gerçekten o ürünün çikolatamı olduğuna bakılması lazım. Bunu nasıl anlarız dersek; ürünün etiketine dikkat edilmesi gerekir. Açıkta satılan ürünlerden kaçınılmalı. Üreticisi belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durulmalı.

#3
Foto - Çikolata diye meğer bunu yiyormuşuz! Böyle sahtekârlık görülmedi! Her yerde satılıyor, aman dikkat

Çikolatada kakao yağı dışında bir yağ bulunmaması gerekir. Bitkisel yağ denilen alternatif yağlar olmaması gerekir. Gerçek çikolata yüzde 100 kakao yağından yapılan üründür. Özellikle çikolata tüketiminde çocukların yediği ürünlere dikkat edilmesi lazım. Çocuklara çikolata yedirirken gerçek çikolatalar yedirilmeli. Aslında çok önemli ve güzel bir ürün farklı şekilde üretildiğinde zarara dönüşebiliyor. Kakao yağı, vücut ısısının altında eriyebilen tek yağdır. Uygun fiyatlı ve ne olduğu belli olmayan ürünlerden kaçınılmalı.

#4
Foto - Çikolata diye meğer bunu yiyormuşuz! Böyle sahtekârlık görülmedi! Her yerde satılıyor, aman dikkat

Kokolin, içinde süt yerine peynir altı suyu tozu barındıran, kakao yağı yerine margarin, kakao yerine kakao tozu barındıran çikolata benzeri bir tatlı türüdür. Bu ürün, çikolatanın kalitesini belirlemede önemli rol oynayan kakao yağını bulundurmadığından dolayı kokolin ismi verilir."

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