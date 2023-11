Yaycı'nın açıklamaları şöyle: İsrail büyümek zorundadır. İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesini beklemek gerçekçi değildir. Dolayısıyla İsrail her an her yere saldırabilir. Veriyle konuşuyorum, İsrail göçü teşvik eden bir devlettir. 1983'te İsrail'in nüfusu 3.6 milyondur. Dünyadaki bütün Yahudileri İsrail'e gelmeye teşvik eder. İsrail, 40 yıl sonra 10 milyona ulaşmıştır.