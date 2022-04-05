Çiğ tüketildiğinde şifa saçan 10 yiyecek

Brokoli Brokolinin sağlık yararlarını daha önce duymuşsunuzdur, peki onu çiğ yemenin en iyisi olduğunu biliyor muydunuz? Brokoli kanser, kalp hastalıkları, iltihaplanma, depresyon ve diğer birçok ciddi sağlık sorununu önlemeye yardımcı olan bir fitokimyasal olan yüksek miktarda sülforafan içerir. Araştırmalar, brokolinin pişmiş yerine çiğ yenildiği zaman vücudumuzun sülforafanı daha hızlı emdiğini gösteriyor. Brokolinin mikrodalgada pişirilmesi, kaynatılması veya sotelenmesinin sebzenin C vitamini seviyelerini azalttığını biliniyor. Çiğ brokoliyi sevmiyorsanız, buharda pişirmeyi deneyin. Bu pişirme yöntemi besinleri en iyi koruyan yöntemdir.