Çiğ tüketildiğinde şifa saçan 10 yiyecek

Kırmızı biber Kırmızı biber, yemeklere lezzet katmanın hızlı ve kolay bir yoludur, ancak biberler en iyi çiğ olarak yenir. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren yiyecekler arasında kırmızı biber mükemmel bir C vitamini kaynağıdır, bir portakalın neredeyse 3 katı C vitamini içerirler. Ancak ısı bu temel besin maddesini yok edebilir. Araştırmalar, kırmızı biberin diğer biberlerden daha fazla antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bu onları kanser, diyabet, Alzheimer hastalığı ve diğer birçok hastalık riskini artırabilen oksidatif hasara karşı mükemmel besinler yapar.