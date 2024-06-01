Çiftçiye müjde! Paralar hesaba yatıyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira; kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme yapılacak.