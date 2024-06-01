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Ekonomi
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Çiftçiye müjde! Paralar hesaba yatıyor

2024-06-01 14:48:41
Çiftçiye müjde! Paralar hesaba yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 30 milyon 54 bin lira tarımsal desteklemenin çiftçilere ödeneceğini açıkladı.

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Foto - Çiftçiye müjde! Paralar hesaba yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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Foto - Çiftçiye müjde! Paralar hesaba yatıyor

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

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Foto - Çiftçiye müjde! Paralar hesaba yatıyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira; kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme yapılacak.

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