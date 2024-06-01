2024-06-01 14:48:41 Çiftçiye müjde! Paralar hesaba yatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 30 milyon 54 bin lira tarımsal desteklemenin çiftçilere ödeneceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 30 milyon 54 bin lira tarımsal desteklemenin çiftçilere ödeneceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.
Açıklamada yer alan bilgilere göre hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira; kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme yapılacak.
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