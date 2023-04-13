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Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

2023-04-13 14:29:57
Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

Kış boyunca mevsim yağışlarını alamayan Trakya'da nisan yağmurları can suyu oldu.

#1
Foto - Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle gelişiminde riskle karşı karşıya kalan buğdaylar, son yağışlarla üreticiyi korkulu rüyadan uyandırdı. Trakya’da yaşanan kuraklık sebebiyle gelişiminde riskle karşı karşıya kalan buğdaylar, son yağışlarla normale döndü.

#2
Foto - Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

Son yağışlarla buğdayın gelişiminin normale döndüğünü söyleyen Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, “Buğday, ayçiçeği ve mısır stratejik ürünlerimizden. Buğday bizi bu sene baştan korkuttu ama şimdi gelen yağışlarla beraber yüzümüzü güldürdü.

#3
Foto - Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

Trakya çiftçimizin olmazsa olmazı 3 ürünü var buğday, ayçiçeği ve mısır. Trakya çiftçisi bunlarla ayakta duruyor. O yüzden son yağışlarla beraber çiftçimizin yüzü gülmeye başladı.

#4
Foto - Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

Son 10 günde yaklaşık 45, 50 kilogram kadar yağış düştü Kırklareli’ne. Gerçekten buğdaylarımız istediğimiz seviyeye geldi. Gübrede atılmıştı yağmurlar gelecek diye, o yüzden buğdaylarımız kendilerini toparladı ve bu şekilde devam ederse verim kaybı olmayacak. Üst düzey verim almayı hedefliyoruz.

#5
Foto - Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

Gerçekten ilkbaharda yağmurlarımız şu ana kadar güzel yağdı. Bu yüzden üreticimiz ve bizler memnunuz" dedi.

#6
Foto - Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

Buğdaylarda şu anda sıkıntı görünmediğini ifade eden Şaylan, kışın kurak geçmesi sebebiyle çiftçilerin korkulu rüyadan uyandığını söyledi.

#7
Foto - Çiftçiler korkulu rüyadan uyandı

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