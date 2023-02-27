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Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

2023-02-27 11:24:30
Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

Türkiye en kurak kış mevsimini yaşıyor. Bu durum ise çiftçileri kara kara düşündürmeye başladı.

#1
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri, beklenen yağışların olmaması ile birlikte düşmeye başladı.

#2
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranın düşük olması endişelendirmeye başladı. Aydın genelinde beklenen yağışların yağmaması ile birlikte barajlarda seviyelerin aşağıya çekilmesi sebebiyle Aydın Ovası şimdilerde gri renge büründü.

#3
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

Yaklaşık 2 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken barajlardaki doluluk oranlarının 2023 yılı Şubat ayı rakamları da il genelinde yaklaşık yüzde 20-30 seviyelerinde gerçekleşti.

#4
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

Aydın’ın önemli barajlarından olan Kemer Barajı’nın yüzde 32, Çine Adnan Menderes Barajı’nın ise yüzde 22 oranlarında dolu olduğu öğrenilirken, beklenen yağışların olmaması 2021 yılında yaşanan kuraklığın tekrar etmesi ihtimalini gözler önüne serdi.

#5
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

Çiftçiler için önemli yerlerden olan Çine Çayı’nda da su seviyesinin düşmesi ile birlikte yer yer adacıklar oluşurken, Ege Bölgesi’nde beklenen yağışların olmaması da üreticileri endişelendirmeye başladı.

#6
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Bu yaz ne yapacağız?

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