Çiftçiler gelecek müjdeli haberi bekliyor! Kuraklık yüzünden o ilimizde bu bitkilerin ekimi yasak!

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şeker pancarı ve patates bitkilerinin bazı bölgelerde ekimi kısıtlamasının devam ettiğini ifade ederek, "Geçen sene 10'uncu aydan itibaren barajların doluluk oranlarına göre belli yörelerde şeker pancarı ve patates gibi suyu çok isteyen bitkilerle ilgili bir kısıtlama kararı alınmıştı. Bu da barajların doluluk oranına bağlıydı. Şu anda bu kısıtlama devam ediyor. İstediğimiz şekilde barajlar dolmadı. Barajlar dolarsa, mevsim daha var. Sivas’ın tarım platformu üyeleri ve ilgili kurumlarla beraber, barajlarının doluluk oranlarına göre ekime müsaade edilecek. Ama şu an baktığımız zaman barajlarda yüzde 20 bir artış var. İlerleyen zamanlarda barajlarımız dolarsa karar kaldırılıp, aynı yörelerimizde şeker pancarı, patates ve yem bitkilerinin ekimi devam edecek. Altını çizeyim, tamamen kaldırılmış değil" dedi.