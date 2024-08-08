Çiftçiler domates eylemi yapıp yol kapattı! Hükümet az önce müjdeyi verdi

Geçen yıl mısır eken çiftçilerimiz bu sene mısır yerine domates ektiler. Havaların sıcak gitmesi, ürünün bereketli olması rekoltenin yüzde 50 artmasına sebep oldu. Uluslararası piyasalarda salça fiyatlarıyla alakalı yaşanan bir süreç var. Bunlar ortaya çıkan tabloda çiftçilerimizin de sıkıntı yaşadığı bir süreç haline geldi. Bizler bu durumun farkındayız. Gerek Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz gün, yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk planda 25 bin ton domates alımı gerçekleştirerek piyasanın regülasyonunda katkı sağlayacağız. Bu ilerleyen süreçte ihtiyaç halinde devamı olacak. Çiftçilerimiz tepkilerini dile getiriyorlar. Onları da anlayışla karşılıyoruz. Bunun provoke etmek isteyen, siyaseten kendine malzeme çıkartmak isteyenlere de müsaade edilmemesi gerekiyor. Biz sürekli çiftçilerimizle, ziraat odası başkanlarımızla irtibat halindeyiz. Bakanlarımız, valimiz, milletvekili arkadaşlarımız bu sorunun çözümünde elimizden gelen gayreti ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” dedi.