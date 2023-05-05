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CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

2023-05-05 11:26:15
CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Sivas’ta yerli otomobil TOGG’u en işlek caddede gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için akın etti. Binlerce vatandaşın alana gelmesiyle caddede oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

#1
Foto - CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG Sivaslı vatandaşlarla buluştu. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen tanıtım programına binlerce vatandaş akın etti.

#2
Foto - CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Şehrin en işlek caddesi İstasyon caddesinden Togg geçerken, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. O anlarda oluşan izdiham drone ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu kendi kendine yetebilmek ve üretebilmektir diyerek, şu ifadeleri kullandı: “Milletçe mutluyuz, gururluyuz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yine cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu şehirde, bu mekanda tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 100 yıldır özlemini çekmiş olduğumuz yerli ve milli otomobilimize kavuşmuş durumdayız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu projenin başpehlivanı Sayın Cumhurbaşkanımız onun için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına şükranlarımı sunuyorum.

#4
Foto - CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Yine bu projede emeği geçen ve katkısı olan teknisyenlerimizi, mühendislerimizi, emekçilerimizi ve girişim grubunu tebrik ediyoruz. Aslında bugün çok kıymetli, millet olmak demek aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları, ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstünde ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortakları ulaşmak demektir.

#5
Foto - CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Hiç kuşku yok ki cumhuriyet yeni yüzyılına damga vuran bu proje Türkiye vizyonunu güçlendirmiştir. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmek ve üretebilmektir. Türk havacılık tarihinin kurucularından hemşehrimiz Nuri Demirağ'ın ve mühendislerimiz Nuri Vecihürkuş’un hayallerinin gerçeğe dönüştüğü zamanları yaşıyoruz. İnşallah ülkemizin gururu bir Türk markası olarak yurt içinde ve dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir.”

#6
Foto - CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

“100 YIL SONRA EN BÜYÜK CUMHURİYET ESERİ” Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyetin kurulduğu Atatürk ve Kongre Binasının bahçesine 100 yılın en büyük eserinin getirildiğini belirterek, “Aslında bugün bizim konuşmamıza gerek yok. Konuşması gereken eser hepimizin gözünün önünde milletimize, dünyaya en güzel cevabı veriyor. Birileri konuşur, birileri söz verir ama eser Cumhuriyetin kurulduğu bu tarihi binanın yanında yüzyıl sonra en büyük Cumhuriyet eseri olarak milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas’a geldi. Şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Evet, 60 yıllık hayaldi Devrim otomobilinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, güçlü liderliğiyle kim bunu yapar deyip ortaya çıkarttığı fikir, irade ve sonuçta bugün Sivas tarihi kent meydanında hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Söyleyecek çok söz yok” şeklinde konuştu.

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