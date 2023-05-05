CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

“100 YIL SONRA EN BÜYÜK CUMHURİYET ESERİ” Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyetin kurulduğu Atatürk ve Kongre Binasının bahçesine 100 yılın en büyük eserinin getirildiğini belirterek, “Aslında bugün bizim konuşmamıza gerek yok. Konuşması gereken eser hepimizin gözünün önünde milletimize, dünyaya en güzel cevabı veriyor. Birileri konuşur, birileri söz verir ama eser Cumhuriyetin kurulduğu bu tarihi binanın yanında yüzyıl sonra en büyük Cumhuriyet eseri olarak milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas’a geldi. Şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Evet, 60 yıllık hayaldi Devrim otomobilinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, güçlü liderliğiyle kim bunu yapar deyip ortaya çıkarttığı fikir, irade ve sonuçta bugün Sivas tarihi kent meydanında hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Söyleyecek çok söz yok” şeklinde konuştu.