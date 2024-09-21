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Ekonomi
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CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı!

2024-09-21 12:09:11
CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı!

CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı başarılarına bir yenisini ekledi.

#1
Foto - CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül 2024 tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı, Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı!

İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız; Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Günlük ortalama 949 uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı ise aynı listede 10'uncu sırada yer aldı" dedi.

#3
Foto - CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı!

Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde 7'nci sırada yer aldığına dikkat çekti.

#4
Foto - CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı!

'AVRUPA'NIN EN VERİMLİ HAVA SAHALARINDAN' - Hava trafik istatistiklerine göre, Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız, uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. Raporda EUROCONTROL hava sahası uçuş başına ortalama 2,27 dakikalık bir gecikme süresi elde ederken, Türk hava sahamız ise uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı!

Uraloğlu, EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını belirterek, "Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe, hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı" dedi.

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