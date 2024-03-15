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CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

2024-03-15 12:04:10
CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

CHP'den istifa ederek Zafer Partisi'nden Bolu Belediye Başkan adayı olan İlkay Bayrak'ın 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik çarpıcı iddiaları yeniden gündemde. Tanju Özcan'ın vadettiği hiç bir projeyi gerçekleştirmediğini söyleyen eski CHP'li belediye meclis üyesi Bayrak "Geriye dönüp baktığımızda vaat ettiğimiz projeleri de gerçekleştirmediğimize göre bu paralar nereye gitti?" diye sordu.

#1
Foto - CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için heyecanlı bekleyiş sürerken CHP'de aday belirleme süreci ile başlayan kriz belediyelerdeki koltuk mücadelesi ile devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin tarafına yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ödüllendirilircesine yeniden CHP'den Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Uzun süredir Tanju Özcan'a yönelik sert açıklamaları ifşaları ile bilinen CHP’li Bolu Belediyesi Meclis Üyesi İlkay Bayrak daha sonrasında CHP'den istifa ederek Zafer Partisi'nden Bolu Belediye Başkan adayı oldu. Yerel seçimlere az bir süre kala İlkay Bayrak'ın Tanju Özcan ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialar yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

"Seni 6'ıncı kattan aşağıya silkerim" Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ben de bir CHP'li olarak şeffaflık adına sorularımı sıralıyorum" diyen İlkay Bayrak, Tanju Özcan'a uyarılarda bularak, "Son olarak saat ilerledi, belki alkol almışsındır. Bu aralar ağzını da bozdun. Bunları okurken içinden bile sövmeyi aklından geçirme. Kulağıma gelirse seni 6. kattan aşağıya silkerim" ifadelerini kullandı. "Tanıttığımız projelerin birçoğunu gerçekleştirmedik" Özcan'ın göreve gelmeden önce vadettiği projelerin hiç birini yapmadığını söyleyen Bayrak "Adaylık sürecinizde mahalle mahalle gezerken tanıttığımız projelerin birçoğunu 4 yıl geçmesine rağmen gerçekleştiremedik. Bununla ilgili açıklamanız nedir? Bunlar yalan mıydı ve bilmeden biz de sizin yalanlarınıza ortak mı olduk?" diye sordu.

#3
Foto - CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

"Belediyeye ait araçlar özel işlerde kullanılıyor" Belediyeye ait kiralık araçların özel işlerde kullanıldığını iddia eden eski CHP'li Bayrak Tanju Özcan'a "13 Nisan 2019 tarihinde Bolu Belediyesinin resmi internet sayfasında paylaştığınız üzere geçmiş dönemde gereksiz kiralanan araçların iadesini gerçekleştirerek 1 buçuk milyon liranın üzerinde tasarruf hedeflenmiştir. Bolu Belediyesinde o tarihte kaç tane kiralık araç vardı, bugün kaç tane kiralık araç var? Bu araçların takibi yapılıyor mu? Yoksa siz dahil herkes bu araçları özel işlerinde de kullanıyorlar mı?" sorusunu yöneltti.

#4
Foto - CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

"Paralar nereye gitti?" Bolu Belediyesi'nin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Bayrak "Geriye dönüp baktığımızda vaat ettiğimiz projeleri de gerçekleştirmediğimize göre bu paralar nereye gitti?" ifadelerini kullandı. "Beytül-mal'a dokunan herkes hırsızdır" Geçtiğimiz aylarda düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında 'müptezel' ifadesini kullanan Tanju Özcan’a sert sözlerle karşılık veren Bayrak, şu ifadeleri kullanmıştı; "Ulan alkolik. Bugün basın toplantısında bana müptezel deyip iftira attığımı söylüyorsun. Sen nasıl haysiyet yoksunu bir insanmışsın yahu. Ulan ayaküstü kırk yalan söylüyorsun. Kendini dövdürmek istiyorsan, dövmeyeceğim lan seni. Sen sahtekarın önde gidenisin. Benim gözümde Beytül-mal'a dokunan herkes hırsızdır. Buna göz yuman, kol kanat geren herkes yine aynıdır, hırsızdır.

#5
Foto - CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

"Bolu halkından özür diliyorum" Ben buradan tüm Bolu Halkından özür diliyorum. Siyaseten senin gibi bir insanın Bolu'ya belediye başkanı olması için uğraştığım içim, vardır ya da yoktur, katkım olduğu için. Haklarını bana helal etsinler."

#6
Foto - CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

Belediye Meclisi'nde tartıştılar Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan geçtiğimiz Şubat ayında Belediye Meclis toplantısında İlkay Bayrak ile tartışmıştı. Özcan "Arkadaşın değilim ben senin. Bana Başkan değil, Sayın Başkan diyeceksin" diyerek tartıştığı Bayrak'ın toplantıdan çıkarılması için zabıta ekiplerine talimat vermişti. Özcan, Bayrak'ı dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü de görevden almıştı. Tanju Özcan'ın, CHP'den ihracı sonrası yaptığı itiraz başvurusunun Ankara 28'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı halde bulunan çerçeve içindeki fotoğrafı CHP'li Bolu Belediye Meclisi Üyesi İlkay Bayrak tarafından çöpe atılmıştı.

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