2024-03-15 12:04:10 CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’
CHP'den istifa ederek Zafer Partisi'nden Bolu Belediye Başkan adayı olan İlkay Bayrak'ın 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik çarpıcı iddiaları yeniden gündemde. Tanju Özcan'ın vadettiği hiç bir projeyi gerçekleştirmediğini söyleyen eski CHP'li belediye meclis üyesi Bayrak "Geriye dönüp baktığımızda vaat ettiğimiz projeleri de gerçekleştirmediğimize göre bu paralar nereye gitti?" diye sordu.