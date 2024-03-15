CHP’liler birbirini yemeye başladı! ‘Ulan alkolik’

"Seni 6'ıncı kattan aşağıya silkerim" Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ben de bir CHP'li olarak şeffaflık adına sorularımı sıralıyorum" diyen İlkay Bayrak, Tanju Özcan'a uyarılarda bularak, "Son olarak saat ilerledi, belki alkol almışsındır. Bu aralar ağzını da bozdun. Bunları okurken içinden bile sövmeyi aklından geçirme. Kulağıma gelirse seni 6. kattan aşağıya silkerim" ifadelerini kullandı. "Tanıttığımız projelerin birçoğunu gerçekleştirmedik" Özcan'ın göreve gelmeden önce vadettiği projelerin hiç birini yapmadığını söyleyen Bayrak "Adaylık sürecinizde mahalle mahalle gezerken tanıttığımız projelerin birçoğunu 4 yıl geçmesine rağmen gerçekleştiremedik. Bununla ilgili açıklamanız nedir? Bunlar yalan mıydı ve bilmeden biz de sizin yalanlarınıza ortak mı olduk?" diye sordu.