2023-06-07 07:12:15 CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…
Depremde hasar gören Hatay'daki özel bir yurt binasını, binanın yanında bulunan oto galerinin sahibi olan arkadaşının isteği üzerine iş makineleriyle yıktıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Erdoğan nefreti nedeniyle Adanalılara da adeta işkence yapıyor. Devletin yaptığı ve geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 14 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hazmedemeyen Karalar, belediye otobüslerini bu köprüden geçirmeyerek, vatandaşlara eziyet çektiriyor.