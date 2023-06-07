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CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

2023-06-07 07:12:15
CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Depremde hasar gören Hatay'daki özel bir yurt binasını, binanın yanında bulunan oto galerinin sahibi olan arkadaşının isteği üzerine iş makineleriyle yıktıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Erdoğan nefreti nedeniyle Adanalılara da adeta işkence yapıyor. Devletin yaptığı ve geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 14 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hazmedemeyen Karalar, belediye otobüslerini bu köprüden geçirmeyerek, vatandaşlara eziyet çektiriyor.

#1
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmette açtığı ve Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden otobüsleri geçirtmeyerek Adanalılara adeta işkence yapıyor.

#2
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Otobüs şoförleri yeni açılan köprüyü kullanmayıp otobana girerek, yolu yaklaşık 5 kilometre uzatması vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, "Köprünün yanından geçiyoruz. Köprüyü kullansak 2 dakika sonra kent merkezine ulaşacağız.

#3
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Ama otobüsler daha uzakta bulunan otobana giriyor ve aynı noktaya 15 dakika sonra ulaşıyoruz. Zeydan Karalar bu köprüyü kendisi yapmadığı için otobüsleri buradan geçirtmiyor.

#4
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Şoförlere 'Niye köprüyü kullanmıyorsunuz' diye sorduğumuzda "Kullanmayacağımıza dair talimat var' diyorlar. Zeydan Karalar Adanalılara işkence yapıyor. Yazıklar olsun" dediler.

#5
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADI Temeli 2016 yılında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından "Param yok" denilerek projeye bir çivi dahi çakmadı.

#6
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi verdi.

#7
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Ancak Başkan Karalar, bu kez de "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.

#8
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

BAŞKAN ERDOĞAN AÇTI Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. 700 milyon liralık kaynak aktarımı Başkan Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020'de onaylandı.

#9
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı ve tamamlandı. Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü Başkan Erdoğan tarafından 28 Nisan'da Adanalıların hizmetine açıldı.

#10
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Köprü, yıllık ortalama 1 milyon hasta kabul eden Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Yeni Adana Stadyumu, bölge idare mahkemesi ve yeni adli binası ulaşımı direk sağladı.

#11
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

Günlük 100 bin aracın geçiş yapabildiği köprü bin 700 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritten oluşuyor.

#12
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

ERDOĞAN AÇTI DİYE ÇEKEMİYOR CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iddiaya göre halk otobüsü şoförlerine güzergahlarında olmasına rağmen köprüyü kullanmaması yönünde talimat verdi. Karalar'ın talimatı Adanalıların büyük tepkisine neden oldu. Nusret Gencer, "Yıllardır açılmayan köprü açıldığı zaman çek sevindik. Ama bu sevincimiz yarıda kaldı. Şehir Hastanesi'ne giderken köprünün yanından geçiyoruz ama şoförler köprüye girmiyor ve eski yolu kullanıyor.

#13
Foto - CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

2 dakikada hastanede olacakken yol uzuyor. Bu köprünün amacı neydi yolu kısaltmak ve trafiği rahatlatmak. Hastane çıkışında da bu kez otobanı kullanıyorlar. Şoförlere 'Neden köprüyü kullanmıyorsunuz' diye sorduğumuzda 'Talimat var kullanırsak yevmiyemizden kesiyorlar' diyorlar. Bir de başkan Karalar tasarruftan bahsediyor. Otobüsler köprüyü kullansa daha az mazot yakacak ama olay başka. Bu köprüyü Cumhurbaşkanınız yapıp Adanalılara hediye ettiği için çekemiyor" dedi.

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