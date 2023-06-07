CHP’li Zeydan Karalar’dan, halka ‘işkence’ Köprüyü Erdoğan yaptı diye…

2 dakikada hastanede olacakken yol uzuyor. Bu köprünün amacı neydi yolu kısaltmak ve trafiği rahatlatmak. Hastane çıkışında da bu kez otobanı kullanıyorlar. Şoförlere 'Neden köprüyü kullanmıyorsunuz' diye sorduğumuzda 'Talimat var kullanırsak yevmiyemizden kesiyorlar' diyorlar. Bir de başkan Karalar tasarruftan bahsediyor. Otobüsler köprüyü kullansa daha az mazot yakacak ama olay başka. Bu köprüyü Cumhurbaşkanınız yapıp Adanalılara hediye ettiği için çekemiyor" dedi.