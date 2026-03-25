CHP'li Yavaş, Ankara'yı yine susuz bıraktı! Başkentte skandallar bitmiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li Yavaş, Ankara’yı yine susuz bıraktı! Başkentte skandallar bitmiyor

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde beceriksizlik ve ihmal zinciri vatandaşın canını yakmaya devam ediyor. Altyapı yatırımlarını görmezden gelip bütçeyi reklam ve algı çalışmalarına ayıran Mansur Yavaş yönetimi, Başkent’i bir kez daha susuzluğa mahkûm etti. ASKİ’den yapılan son açıklamaya göre; bakımsızlık ve arızalar nedeniyle Gölbaşı’nda tam 9 saat sürecek kesinti, halkı isyan noktasına getirdi. İşte 25 Mart 2026 Ankara su kesintisi raporu...

Sosyal belediyecilik maskesi altında Ankara’yı adeta hizmete muhtaç bir köye dönüştüren CHP zihniyeti, 25 Mart 2026 sabahında Başkent halkını yeni bir skandalla uyandırdı. Mansur Yavaş’ın altyapıdaki kronik sorunları görmezden gelmesi sonucu, kentin dört bir yanından arıza ve kesinti haberleri yükseliyor. Terfi istasyonlarındaki pompaların bakımsızlığı ve şebeke hatlarındaki ihmaller nedeniyle Altındağ, Gölbaşı ve Kızılcahamam’da binlerce vatandaş yine susuz bırakıldı.

Özellikle Gölbaşı ilçesinde terfi istasyonundaki pompa arızası nedeniyle suların tam 9 saat boyunca verilmeyecek olması, "ASKİ’de yönetim zafiyeti mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Vatandaşlar, vergi ve su faturalarıyla ödenen bedellerin hizmete değil, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan CHP’li belediyenin reklam bütçelerine aktarılmasına tepki gösterdi.

ASKİ DUYURDU: 25 MART 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ 25 Mart 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 3 ilçesinde 4 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler:

25 MART 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ Mahalle: Altındağ - Battalgazi Mahallesi Tarih: 25.03.2026 Saat: 09:20 - 13:00 Süre: 3 saat 40 dakika Konum: Battalgazi Mahallesi 1002. Sokak ve çevresi (Mahallenin bir kısmı) Sebep: İçme suyu şebeke hattı arızası (Arıza Kaynaklı)

25 MART 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ Mahalle: Gölbaşı - Oyaca Yeşilçam ve Oyaca Akarsu Mahalleleri Tarih: 25.03.2026 Saat: 09:00 - 18:00 Süre: 9 saat Konum: Oyaca Yeşilçam Mahallesi, Oyaca Akarsu Mahallesi Sebep: Terfi istasyonundaki pompa arızası (Arıza Kaynaklı)

25 MART 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ Mahalle: Kızılcahamam - İlçe Geneli Tarih: 25.03.2026 Saat: 16:00 - 20:00 Süre: 4 saat Konum: Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice Mahalleleri Sebep: Terfi istasyonu emme-basma kollektör hattında arıza, tesisat değişimi (Arıza Kaynaklı) Diğer İlçeler: 25 Mart 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kazan, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçeleri için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Blondepate

Ey Ankaralı hadi bir kere seçtiniz bu beceriksizi 2 defa neden yüksek oy oranı ile seçtiniz....

Kul

Karuna inat seçtik.
