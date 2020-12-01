​CHP'li İBB yönetiminden Sultan 2.Abdülhamid'in kemiklerini sızlattı

CHP’Lİ İBB’YE ESNAF DA TEPKİLİ Abdülhamid Han’a hürmeten yapılan çalışmaya ait olan ışıkların birkaç aydır yanmadığını söyleyen Çemberlitaş esnafından M. İ. “Işıkların yanmaması benim de dikkatimi çekti. Çok yanlış ve üzücü bir durum. Sultan Abdülhamid için yapılan güzel bir uygulamaydı. Bu güzel çalışmayı kaldıracaklarına burada yedi ay önce gerçekleşen kazadan sonra kırılan yerleri yaptırsınlar” dedi. Çemberlitaş esnaflarından Ali Savutoğlu ise, özel olarak yere döşenen ışıkların bir süredir yanmadığını ifade ederek, “Biz de bu durumun farkındayız ve kendi aramızda da konuşmuştuk. Ecdadımıza yapılan bir hizmetten rahatsız olanların bu davranışı çok yanlış” diye konuştu.