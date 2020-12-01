​CHP'li İBB yönetiminden Sultan 2.Abdülhamid'in kemiklerini sızlattı

OSMANLI MİRASINA KAFA TUTUYORLAR CHP’de ahde vefa ve Osmanlı’ya saygı olmadığına dikkat çeken Tarihçi Ahmet Anapalı, “AK Partili İBB, Sultan Abdülhamid’in Peygamberimize ve İslam’a göstermiş olduğu saygı karşısında vefatından yüz yıl sonra Çemberlitaş’ta bulunan türbesinin önünden geçen yola, türbe boyu kadar olan mesafede tren raylarını ışıklandırmıştı. Rayların altına da yüz on yıl evvel Abdülhamid Han’ın Medine’de Hicaz Demiryolu’na yaptırmış olduğu özel çalışmaya binaen dede-torun ilişkisi anlamında ahde vefa anlamında bir jest yapmıştı. İBB yönetimine CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gelmesiyle birlikte bu ışık söndürüldü. Bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Bu tarihe, Abdülhamid’e; Osmanlı mirasına kafa tutmaktır, racon kesmektir” ifadelerini kullandı.