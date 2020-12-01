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​CHP'li İBB yönetiminden Sultan 2.Abdülhamid'in kemiklerini sızlattı

2020-12-01 14:19:30
​CHP'li İBB yönetiminden Sultan 2.Abdülhamid'in kemiklerini sızlattı

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yeni bir ecdat düşmanlığına imza attı.

#1
Foto - Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında, Peygamberimize hürmeten gürültü ve titreşimin önüne geçecek kaplamalar yaptıran Sultan Abdülhamid’in türbesinin bulunduğu yolda AK Partili İBB 2018’de bir çalışma yaptırdı. Ecdada saygı çerçevesinde Çemberlitaş’taki tramvayın sesini en aza indirmek için bölgedeki demiryolu altyapısını gürültüyü minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak tamamen yenileyen dönemin AK Partili yönetimi, ayrıca makinistlerin korna çalmasını engellemek için de rayların kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemi kurdurdu.

Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında, Peygamberimize hürmeten gürültü ve titreşimin önüne geçecek kaplamalar yaptıran Sultan Abdülhamid’in türbesinin bulunduğu yolda AK Partili İBB 2018’de bir çalışma yaptırdı. Ecdada saygı çerçevesinde Çemberlitaş’taki tramvayın sesini en aza indirmek için bölgedeki demiryolu altyapısını gürültüyü minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak tamamen yenileyen dönemin AK Partili yönetimi, ayrıca makinistlerin korna çalmasını engellemek için de rayların kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemi kurdurdu.

#2
Foto - Divanyolu Caddesi üzerinde Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray hattı bölümüne, zemine gömülü kırmızı renkli power led üniteleri döşenerek tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegrasyon sağlandı. Böylece tren geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye girerek dalgın ya da müzik dinleyerek yürüyen yayalar da tren kornası olmadan görsel olarak uyarılıyordu. Fakat 2019’da İBB’nin başına geçen CHP yönetimi bu güzel uygulamanın da önüne geçti. AK Partili İBB yönetimi 2018’de, Medine’de raylara keçe döşettiren Sultan Abdülhamid’in kabrinin önündeki tramvay raylarına titreşimi önleyen ışıklı bir sistem yaptırdı. CHP’nin kaldırdığı uyarı sistemi, yayaların dikkatini çekerken vatmanların korna çalmasını önlüyordu

Divanyolu Caddesi üzerinde Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray hattı bölümüne, zemine gömülü kırmızı renkli power led üniteleri döşenerek tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegrasyon sağlandı. Böylece tren geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye girerek dalgın ya da müzik dinleyerek yürüyen yayalar da tren kornası olmadan görsel olarak uyarılıyordu. Fakat 2019’da İBB’nin başına geçen CHP yönetimi bu güzel uygulamanın da önüne geçti. AK Partili İBB yönetimi 2018’de, Medine’de raylara keçe döşettiren Sultan Abdülhamid’in kabrinin önündeki tramvay raylarına titreşimi önleyen ışıklı bir sistem yaptırdı. CHP’nin kaldırdığı uyarı sistemi, yayaların dikkatini çekerken vatmanların korna çalmasını önlüyordu

#3
Foto - ABDÜLHAMİD DÜŞMANLARIYLA CHP AYNI SAFTA Osmanlı Devleti’ni otuz üç yıl ayakta tutarak Siyonistlerin, Haçlıların, Türkiye ve İslam düşmanlarının oyununu bozan Sultan Abdülhamid, bugün bile iç ve dış düşmanların hedefinde yer almaya devam ediyor. Abdülhamid Han’a hürmet ve saygı çerçevesinde AK Partili İBB tarafından türbesinin önüne kurulan ışıklı sistem bir süre önce devreden çıkarıldı. Üstelik CHP’li İBB’nin Çemberlitaş bölgesinde birkaç ay önce yaptığı çalışmalarda gürültü ve sesi önlemek için raylara döşenen sistemi de söktürdüğü iddia ediliyor. Çevre sakinlerinin de dikkatini çeken ışık sisteminin devreden çıkarılması ‘CHP’nin Osmanlı hazımsızlığı’ olarak yorumlanıyor.

ABDÜLHAMİD DÜŞMANLARIYLA CHP AYNI SAFTA Osmanlı Devleti’ni otuz üç yıl ayakta tutarak Siyonistlerin, Haçlıların, Türkiye ve İslam düşmanlarının oyununu bozan Sultan Abdülhamid, bugün bile iç ve dış düşmanların hedefinde yer almaya devam ediyor. Abdülhamid Han’a hürmet ve saygı çerçevesinde AK Partili İBB tarafından türbesinin önüne kurulan ışıklı sistem bir süre önce devreden çıkarıldı. Üstelik CHP’li İBB’nin Çemberlitaş bölgesinde birkaç ay önce yaptığı çalışmalarda gürültü ve sesi önlemek için raylara döşenen sistemi de söktürdüğü iddia ediliyor. Çevre sakinlerinin de dikkatini çeken ışık sisteminin devreden çıkarılması ‘CHP’nin Osmanlı hazımsızlığı’ olarak yorumlanıyor.

#4
Foto - CHP’Lİ İBB’YE ESNAF DA TEPKİLİ Abdülhamid Han’a hürmeten yapılan çalışmaya ait olan ışıkların birkaç aydır yanmadığını söyleyen Çemberlitaş esnafından M. İ. “Işıkların yanmaması benim de dikkatimi çekti. Çok yanlış ve üzücü bir durum. Sultan Abdülhamid için yapılan güzel bir uygulamaydı. Bu güzel çalışmayı kaldıracaklarına burada yedi ay önce gerçekleşen kazadan sonra kırılan yerleri yaptırsınlar” dedi. Çemberlitaş esnaflarından Ali Savutoğlu ise, özel olarak yere döşenen ışıkların bir süredir yanmadığını ifade ederek, “Biz de bu durumun farkındayız ve kendi aramızda da konuşmuştuk. Ecdadımıza yapılan bir hizmetten rahatsız olanların bu davranışı çok yanlış” diye konuştu.

CHP’Lİ İBB’YE ESNAF DA TEPKİLİ Abdülhamid Han’a hürmeten yapılan çalışmaya ait olan ışıkların birkaç aydır yanmadığını söyleyen Çemberlitaş esnafından M. İ. “Işıkların yanmaması benim de dikkatimi çekti. Çok yanlış ve üzücü bir durum. Sultan Abdülhamid için yapılan güzel bir uygulamaydı. Bu güzel çalışmayı kaldıracaklarına burada yedi ay önce gerçekleşen kazadan sonra kırılan yerleri yaptırsınlar” dedi. Çemberlitaş esnaflarından Ali Savutoğlu ise, özel olarak yere döşenen ışıkların bir süredir yanmadığını ifade ederek, “Biz de bu durumun farkındayız ve kendi aramızda da konuşmuştuk. Ecdadımıza yapılan bir hizmetten rahatsız olanların bu davranışı çok yanlış” diye konuştu.

#5
Foto - OSMANLI MİRASINA KAFA TUTUYORLAR CHP’de ahde vefa ve Osmanlı’ya saygı olmadığına dikkat çeken Tarihçi Ahmet Anapalı, “AK Partili İBB, Sultan Abdülhamid’in Peygamberimize ve İslam’a göstermiş olduğu saygı karşısında vefatından yüz yıl sonra Çemberlitaş’ta bulunan türbesinin önünden geçen yola, türbe boyu kadar olan mesafede tren raylarını ışıklandırmıştı. Rayların altına da yüz on yıl evvel Abdülhamid Han’ın Medine’de Hicaz Demiryolu’na yaptırmış olduğu özel çalışmaya binaen dede-torun ilişkisi anlamında ahde vefa anlamında bir jest yapmıştı. İBB yönetimine CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gelmesiyle birlikte bu ışık söndürüldü. Bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Bu tarihe, Abdülhamid’e; Osmanlı mirasına kafa tutmaktır, racon kesmektir” ifadelerini kullandı.

OSMANLI MİRASINA KAFA TUTUYORLAR CHP’de ahde vefa ve Osmanlı’ya saygı olmadığına dikkat çeken Tarihçi Ahmet Anapalı, “AK Partili İBB, Sultan Abdülhamid’in Peygamberimize ve İslam’a göstermiş olduğu saygı karşısında vefatından yüz yıl sonra Çemberlitaş’ta bulunan türbesinin önünden geçen yola, türbe boyu kadar olan mesafede tren raylarını ışıklandırmıştı. Rayların altına da yüz on yıl evvel Abdülhamid Han’ın Medine’de Hicaz Demiryolu’na yaptırmış olduğu özel çalışmaya binaen dede-torun ilişkisi anlamında ahde vefa anlamında bir jest yapmıştı. İBB yönetimine CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gelmesiyle birlikte bu ışık söndürüldü. Bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Bu tarihe, Abdülhamid’e; Osmanlı mirasına kafa tutmaktır, racon kesmektir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - MAKARİOS’A DOST, ABDÜLHAMİD’E DÜŞMAN CHP’nin Osmanlı düşmanlığının kaynağının ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “CHP’nin Osmanlı düşmanlığı, oy için milletten gizlemeye çalışsa da sürekli ortaya çıkıyor. Ne olduğu belli olmayan bir Fatih tablosu alarak Fatih’in türbesini tekmelediğini unutturmaya çalışan Ekrem İmamoğlu’nun Abdülhamid’e saygı için türbesinin çevresine yapılan hizmeti sona erdirmesine şaşırmamalı. Abdülhamid CHP’ye ne zarar verdi ki, Siyonistler ve Osmanlı’yı zayıflatmaya çalışan yabancı güçler gibi düşmanlık ediyor, anlaşılır gibi değil. Milletin aklıyla alay edip Osmanlı’ya hürmet ediyormuş gibi davranmak millete saygısızlıktır. Bu bir kenara not edilmelidir. Bu tarihe apaçık düşmanlıktır. Makarios’un heykelini diken Ekrem İmamoğlu’nun ajandasının neye yönelik olduğu yaptıklarından açıkça anlaşılmaktadır” diye konuştu.

MAKARİOS’A DOST, ABDÜLHAMİD’E DÜŞMAN CHP’nin Osmanlı düşmanlığının kaynağının ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “CHP’nin Osmanlı düşmanlığı, oy için milletten gizlemeye çalışsa da sürekli ortaya çıkıyor. Ne olduğu belli olmayan bir Fatih tablosu alarak Fatih’in türbesini tekmelediğini unutturmaya çalışan Ekrem İmamoğlu’nun Abdülhamid’e saygı için türbesinin çevresine yapılan hizmeti sona erdirmesine şaşırmamalı. Abdülhamid CHP’ye ne zarar verdi ki, Siyonistler ve Osmanlı’yı zayıflatmaya çalışan yabancı güçler gibi düşmanlık ediyor, anlaşılır gibi değil. Milletin aklıyla alay edip Osmanlı’ya hürmet ediyormuş gibi davranmak millete saygısızlıktır. Bu bir kenara not edilmelidir. Bu tarihe apaçık düşmanlıktır. Makarios’un heykelini diken Ekrem İmamoğlu’nun ajandasının neye yönelik olduğu yaptıklarından açıkça anlaşılmaktadır” diye konuştu.

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